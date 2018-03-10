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    Юрий Павленко (нардеп)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    14:40 01.02.2018
    251Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко считает, что пять сфабрикованных уголовных дел против Гужвы – "это перебор даже по меркам вседозволенности нынешней власти".
    Пульт от телевизора. Архивное фото
    Закон о квотах на ТВ вынудит зрителя искать альтернативу - нардеп
    13:03 13.10.2017
    589
    По мнению народного депутата Юрия Павленко, зритель в Украине будет искать контент, к которому привык, на спутнике или в интернете.
    Конституционный суд Украины
    Указ Порошенко о запрете российских сайтов попытаются отменить через КСУ
    00:57 19.05.2017
    1225
    По словам представителя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрия Павленко, на сегодня уже подготовлено конституционное представление об отмене указа президента.
    Народный депутат Украины Юрий Павленко. Архивное фото
    Павленко: главный лоббист "церковных" законов - Парубий
    15:35 18.05.2017
    1392Рада против УПЦ: принятие "церковных" законов
    По словам народного депутата Юрия Павленко, скандальные антицерковные законы направлены против православия и могут привести к масштабной гражданской войне.
    Депутат Верховной Рады Юрий Павленко. Архивное фото
    Минский процесс. США добавят новые пункты соглашения - Павленко
    14:32 12.04.2017
    850
    По словам народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Юрия Павленко, в самое ближайшее время минский процесс может сдвинуться с мертвой точки.
    Народный депутат Юрий Павленко. Архивное фото
    Постановка проблемы. Запрет абортов ухудшит ситуацию в стране - Павленко
    15:40 30.03.2017
    444
    По мнению экс-министра по делам семьи и молодежи Юрия Павленко, запрет абортов при тотальном обнищании населения и боевых действиях на Донбассе приведет к огромным проблемам.
    Депутат Верховной Рады Юрий Павленко. Архивное фото
    Власть не рискнет закрыть "Сбербанк" - Павленко
    12:53 14.03.2017
    1014Уход российских банков из Украины
    По мнению народного депутата Юрия Павленко, заявления о возможном прекращении работы "Сбербанка" в Украине вряд ли закончатся конкретными действиями.
    Народный депутат Юрий Павленко. Архивное фото
    Мирный план по Донбассу должен быть у Порошенко и Кабмина - Павленко
    19:47 21.02.2017
    659Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    По мнению народного депутата Юрия Павленко, планы по урегулированию ситуации на Донбассе и возвращению Крыма появляются из-за того, что власть самоустранилась от этих процессов.
    Народный депутат Юрий Павленко. Архивное фото
    Скандал с Евровидением-2017 дискредитирует Украину - Павленко
    17:17 14.02.2017
    1285Без России: старт Евровидения в Киеве.
    По мнению народного депутата Юрия Павленко, скандальная ситуация с подготовкой к Евровидению-2017 в очередной раз демонстрирует слабость и неэффективность действующей власти.
    Народный депутат Юрий Павленко. Архивное фото
    Юрий Павленко: запрет русского языка в Раде направлен против Украины
    16:23 09.02.2017
    191775% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    По мнению народного депутата Юрия Павленко, призывы главы ВР запретить нардепам говорить на русском языке подрывают доверие к парламенту, а также являются ударом по украинскому языку и украинской нации.
    Народный депутат Юрий Павленко. Архивное фото
    С 2014 г от политпреследований в Украине пострадали 50 тыс человек – Павленко
    18:19 10.12.2016
    813
    Как заявил депутат Верховной Рады Украины Юрий Павленко, партия "Оппозиционный блок" собирает все факты политических преследований в стране и документирует их.
    Народный депутат Юрий Павленко. Архивное фото
    Павленко: главная проблема Украины - постоянное вранье ЕС
    16:23 16.11.2016
    4458
    По мнению народного депутата Юрия Павленко, провал европейских перспектив Украины состоялся не по вине западных чиновников, а из-за отсутствия плодотворной работы действующей власти.
    Народный депутат Юрий Павленко. Архивное фото
    Протесты в Киеве. Власть как и раньше пытается запугать людей - Павленко
    13:57 15.11.2016
    1339Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    По мнению народного депутата Юрия Павленко, вместо того, чтобы выгонять на улицы тысячи полицейских, власть должна пойти навстречу людям по ключевым социальным вопросам.
    Народный депутат Юрий Павленко. Архивное фото
    Дело Новинского. Власть пиарится как может - Павленко
    13:18 04.11.2016
    321Дело Новинского. Прикосновенен
    По словам народного депутата Юрия Павленко, опубликование в Facebook представления на снятие неприкосновенности с депутата "Оппозиционного блока" Вадима Новинского в очередной раз подтвердило, что власть работает по медиаплану, а не по плану реальных действий.
    Народный депутат Юрий Павленко. Архивное фото
    Нападения на журналистов происходят по заказу властей - Павленко
    17:47 02.11.2016
    137
    По словам представителя "Оппоблока", запугивания, "угрозы и насилие в отношении журналистов с недавних пор стали нормой", а "акции устрашения целых редакций СМИ хорошо организованы".
    Народный депутат Юрий Павленко. Архивное фото
    Визовый режим с РФ отдалит Украину от мира - Павленко
    17:59 04.10.2016
    2362Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По словам народного депутата Юрия Павленко, постановление спикера ВР Андрея Парубия об отмене безвизового режима с РФ - документ, который невозможно реализовать.
    Народный депутат Юрий Павленко. Архивное фото
    Соглашение Украина - ЕС. Запад уже не скрывает своего недовольства – Павленко
    16:45 04.10.2016
    8361Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    По словам народного депутата Юрия Павленко, обращение ВР к парламенту Нидерландов с просьбой ратифицировать соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вряд ли будет успешным.
    Юрий Павленко и глава бундестага Норберт Ламмерт
    "Оппоблок" передал главе бундестага план по реализации "Минска-2"
    18:56 29.09.2016
    569Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Депутат Рады от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко отметил, что парламент должна включиться в процесс урегулирования конфликта в Донбассе, для чего нужно создать межфракционную группу по реинтеграции Донбасса.
    Народный депутат Юрий Павленко. Архивное фото
    Нардеп просит СНБО рассмотреть вопрос безопасности журналистов
    18:27 26.09.2016
    77Нападение и поджог на канале "Интер"
    Депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко считает, что "защита свободы слова должна быть приоритетным направлением государственной политики в сфере национальной безопасности Украины - наравне с защитой информационной безопасности Украины".
    Народный депутат Юрий Павленко. Архивное фото
    Депутат: Рада занималась самоудовлетворением, а не решала проблемы
    09:31 22.07.2016
    221
    Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко оценил работу минувшей сессии Рады на один бал по пятибалльной системе и подчеркнул, что в связи с тем, что ВР реально не работает, честно было бы самораспуститься.
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