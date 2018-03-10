По мнению народного депутата Юрия Павленко, призывы главы ВР запретить нардепам говорить на русском языке подрывают доверие к парламенту, а также являются ударом по украинскому языку и украинской нации.
По словам народного депутата Юрия Павленко, опубликование в Facebook представления на снятие неприкосновенности с депутата "Оппозиционного блока" Вадима Новинского в очередной раз подтвердило, что власть работает по медиаплану, а не по плану реальных действий.
Депутат Рады от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко отметил, что парламент должна включиться в процесс урегулирования конфликта в Донбассе, для чего нужно создать межфракционную группу по реинтеграции Донбасса.
Депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко считает, что "защита свободы слова должна быть приоритетным направлением государственной политики в сфере национальной безопасности Украины - наравне с защитой информационной безопасности Украины".
Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко оценил работу минувшей сессии Рады на один бал по пятибалльной системе и подчеркнул, что в связи с тем, что ВР реально не работает, честно было бы самораспуститься.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".