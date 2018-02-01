"Оппоблок" об отъезде Гужвы: свобода слова в Украине - под угрозой

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Ситуация с выездом с Украины главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы является доказательством того, что свобода слова в стране находится под угрозой, заявил РИА Новости депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко.

Издание "Страна.ua" в среду в обращении к президенту Украины сообщило, что его главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва написал в обращении к читателям, что на Украине получал угрозы физической расправы и убийства. Он заявил, что покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти уже выдали ему документ о пребывании в стране.

"То, что известный журналист и редактор рейтингового интернет-издания "Страна.ua" вынужден был покинуть страну, это более чем серьёзное доказательство того, что в Украине свобода слова находится под угрозой", — сказал политик. По его мнению, пять сфабрикованных уголовных дел против Гужвы – "это перебор даже по меркам вседозволенности нынешней власти".

"Угрозы и обыски в домах журналистов издания и тот факт, что Игоря Гужву вынудили бежать из родной страны и просить политического убежища на чужбине – это позор для украинской власти. Запад получил очередное доказательство того, что в Украине существуют большие проблемы со свободой слова", — считает Павленко.

Он напомнил, что как член парламентского комитета по вопросам свободы слова вместе с коллегами по партии неоднократно обращал внимание мировой общественности и международных правозащитных организаций на ситуацию со свободой слова на Украине, а также требовал прекратить политические репрессии против независимых СМИ.

"К сожалению, отъезд Игоря Гужвы стал очередным подтверждением того, что работа независимого журналиста в сегодняшней Украине невозможна", — добавил депутат.

Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог, он вышел на свободу.

Ранее украинский Институт массовой информации заявил приблизительно о 300 случаях нарушения прав свобода слова в 2017 году на Украине. Кроме того, согласно всемирному отчету международной правозащитной организации Human Rights Watch, украинские власти ограничили права СМИ в стране, ссылаясь на якобы необходимость противостояния России.