Карасев: выезд Гужвы в Австрию - оптимальный вариант для него и прокуратуры

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы не препятствовали главному редактору издания Страна.ua Игорю Гужве при выезде из Украины, поскольку возбужденное против него дело было бесперспективным, считает политолог Вадим Карасев.

Ранее редакция интернет-издания Страна.ua в открытом обращении к президенту Петру Порошенко сообщила, что главред Гужва выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Как заявил позже бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов, австрийские власти выдали Гужве документ, подтверждающий его легальное пребывание в стране из-за обращения о политическом убежище. По словам Гужвы, в выходные он получил угрозы физической расправы.

"Тот факт, что Гужва покинул страну – это оптимальный на данном этапе вариант разрешения конфликта вокруг главного редактора Страна.ua после неудавшихся обвинений в его адрес для всех сторон: для Гужвы и для генеральной прокуратуры Украины. Если бы они (прокуратура – ред.) видели возможность и перспективу доведения до суда и приговора так называемого дела Гужвы, то вряд ли они бы позволили ему выехать за пределы Украины", — сказал Карасев РИА Новости в четверг.

По его мнению, прокуратура будет заявлять, что журналист виновен, так как покинул Украину. "Мне кажется, ему не препятствовали в выезде, поскольку понимали, что довести это дело до конца будет очень трудно, а новые скандалы, обвинения в предвзятости, политизированности в адрес прокуратуры, очевидно, правоохранители не захотели получать", — добавил Карасев.

По его словам, в сложившейся вокруг Гужвы и его издания ситуации виноваты не только власти, но и "радикальные инициативные группы". "Когда низовые радикальные движения перехватывают инициативу у государства в определении того, что правильно, а что неправильно, что патриотично, а что не патриотично, что законно, а что незаконно – это должно настораживать тех, кто является настоящим сторонником свободы слова в Украине", — подчеркнул Карасев.

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Он также отметил, что официально украинские власти не будут вводить цензуру в Украине. "Но вот разного рода и формы националистическая и патриотическая самоцензура или навязывание такой самоцензуры вполне возможно. Но это будет делать не государство, это будет делать так называемая националистическая или патриотическая общественность. Это будет самодеятельность во многом, хотя и подталкиваемая со стороны власти", — сказал Карасев, добавив, что это может заставить журналистское сообщество в Украине быть более осторожным и аккуратным в своих высказываниях.