Тренд дня: "Гужва лучше живой в Австрии, чем убитый в Украине"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Накануне стало известно, что главред интернет-издания "Страна" Игорь Гужва выехал из Украины и обратился к австрийским властям с просьбой предоставить ему политическое убежище. Он также заявил о поступавших в его адрес угрозах физической расправы. По процедуре получения политического убежища в Австрии Гужву консультирует бывший замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Напомним, что Гужву задержали в Киеве 22 июня минувшего года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист назвал дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал его с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог, и он вышел на свободу.

После появления информации и том, что Гужва покинул Украину, ряд народных избранников крайне негативно высказались в адрес главреда. В частности "радикал" Андрей Лозовой нецензурно прокомментировал "бегство Гужвы из Украины", а одиозный нардеп Игорь Мосийчук и вовсе намекнул на убийства журналистов.

Юрист Андрей Портнов сообщил, что 6 января сотрудники Генеральной прокуратуры забыли обратиться в суд за продлением меры пресечения Гужве.

"Он легально прибыл в Вену, где обратился к австрийским властям с просьбой о предоставлении политического убежища. Мы собрали пакет документов, доказывающий политически мотивированное избирательное правосудие в отношении Игоря, фальсификацию его уголовных дел и скоординированную работу силовиков, управляемых президентом Порошенко", — написал Портнов в Facebook.

Юрист уточнил, что австрийские власти выдали Гужве документ, констатирующий его легальное пребывание в стране после обращения за защитой и приступили к рассмотрению материалов.

"На днях мы проинформируем также Интерпол, который ещё ни разу не удовлетворил прошения украинских властей о выдаче её граждан из-за системных нарушений европейских стандартов. Мы также докажем и юридически зафиксируем участие президента Порошенко в организации фальсификаций уголовных дел и преследования журналистов. Теперь от себя. Все уголовные дела в отношении Игоря Гужвы можно собрать и съесть за обедом. Вы опять проиграли. Ни по одному из этих дел никогда не будет приговора, его не выдадут украинским правоохранителям и не ограничат свободы. Он продолжит заниматься журналистской деятельностью в безопасной и демократической европейской стране", — резюмировал Портнов.

Публикация Андрея Портнова

Главред интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев отметил, что в нынешних реалиях писать о творцах "нечуваной свободы слова" можно только находясь за пределами их досягаемости.

"Всё правильно. В Украине же как в сказке — чем дальше, тем страшнее. А 2018 год, как мне кажется, будет самым занятным. Так что если хочешь внятно писать о происходящем на уровне высшей лиги — лучше, конечно, делать это из места, находящегося за пределами досягаемости творцов "нечуваной свободы слова", — уточнил журналист.

Публикация Юрия Ткачёва

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук уверен, что преследование Гужвы станет для западных партнеров официального Киева еще одним весомым аргументом не в пользу главы государства Петра Порошенко.

"Главреду сайта "СтранаЮа" Гужве пришлось выехать в Австрию и просить политическое убежище из-за репрессий со стороны Порошенко и его "свободы слова". Думаю, для Запада это очередной весомый аргумент в 2019-м поставить "крест" на "последнем шоколадном диктаторе Европы", — прокомментировал Корнейчук.

Публикация Дмитрия Корнейчука

Историк и политический эксперт Николай Спиридонов выразил схожее мнение, отметив, что Австрия может признать, что в Украине существуют преследования по политическим мотивам.

"Главный редактор информационного портала Страна.UA Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии. Если он его получит (а интуиция мне подсказывает, что проблем не будет) это станет ещё одним ударом по репутации украинской власти. Одна из стран ЕС официально признает, что в Украине происходят преследования по политическим мотивам", — подчеркнул эксперт.

Публикация Николая Спиридонова

Журналист и телеведущий Александр Дубинский также убежден, что Гужва был вынужден выехать в Австрию из-за "преследования режимом Порошенко".

"Хотя, зачем этому политическому мертвецу кого-то преследовать я уже не понимаю. Лучше посвятить силы поиску преемника, который сможет гарантировать хотя бы физическую неприкосновенность и какие-то средства на выживание. Будущего в этой стране нет у Порошенко, а не у Гужвы или любого другого журналиста", — считает Дубинский.