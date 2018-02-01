Дело Гужвы и реакция в Украине

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Неожиданный отъезд из Украины главного редактора интернет-издания "Страна.Юа" Игоря Гужвы произвел в информационном пространстве эффект разорвавшейся бомбы. Хотя, гораздо больше поразил общественность не столько сам факт «побега», сколько реакция на него со стороны представителей власти.

История Бузины

Первыми на сообщение о том, что Гужва попросил в Австрии политическое убежище отреагировали народные депутаты Радикальной партии Игорь Мосейчук и Андрей Лозовой. Заявления тех, кто, по идее, должен отстаивать свободу слова, можно легко трактовать как угрозу в адрес журналистов.

"Да когда же наконец эти прокацпские уроды не смогут бежать из страны и будут нести ответственность за свои преступления??? Терпение заканчивается и, похоже, история (Олеся) Бузины имеет шанс на неоднократное повторение!" — написал Мосийчук на своей странице в Facebook, употребив несколько ненормативных выражений.

Примерно в таком же духе на отъезд Гужвы ответил коллега Мосийчука по фракции.

"(Зачем — Ред.) нашей стране суды, прокуратура и спецслужбы? если агент ГРУ, который сливает врагу инфу по локаций наших бойцов и — вдумайтесь! — лучшие сыны Украины умирают или возвращаются домой искалеченными — выпускают свободно за границу, потому что… видите ли, истек срок действия меры пресечения", — написал Лозовой в Facebook.

Чем гордитесь?

Очевидно, что подобные, мягко говоря, неадекватные сообщения не могли остаться незамеченными. В интернет-сообществе тут же разразилась целая дискуссия по поводу того, в праве ли народные избранники реагировать подобным образом.

Журналистка Мирослава Бердник считает, что заявления народных депутатов, мягко говоря, странными.

"Единственное, чем научились гордиться публично за 4 года украинские политики — убийством Олеся Бузины", — написала она на своей странице в Facebook.

Подписчики Бердник вполне разделяют ее точку зрения. Под постом журналистки можно встретить комментарии вроде:

"Не сомневаюсь, что теперь Гужва точно получит политическое убежище.

Мы уже дожились до того, что грязное уголовное быдло именуем украинскими политиками…"

О деле Бузины в контексте нападок на Гужву вспоминает и журналистка Юлиана Скибицкая.

"Олесь Бузина — убитый (предположительно) украинскими националистами пророссийский писатель и публицист. Игорь Мосийчук — народный депутат Украины. Почему это происходит в моей стране?", — написала она в своем посте на Facebook.

Убежище гарантированно

Свои предположения относительно непонятной реакции нардепов высказала и юрист Татьяна Монтян.

"У меня две версии. 1. Мосийчук ***нулся окончательно, и дурка за ним рыдает. 2. Мосийчуку забашлял портняжка (Андрей Портнов — Ред.), чтобы Гужва гарантированно получил убежище. Вторая версия мне кажется более вероятной", — пишет Монтян.

О том, что подобные угрозы со стороны представителей власти наоборот помогут Игорю Гужве считает медиа-эксперт Анатолий Шарий.

"Многие, а в частности, отдельные нардепы, не в курсе, но угрозы в адрес человека, претендующего на убежище, звучат для этого человека как сладкая песня. Равно как и угрозы в адрес человека, уже убежище получившего, любого рода государственное давление, новые внезапные уголовные дела и даже прессинг в СМИ — это для соискателя убежища или беженца просто сказка. Объяснять все детально не стану, но уверен, что каждая угроза, которая сейчас звучит в адрес Гужвы, приближает получение им железобетонных европейских документов и он просто обязан будет потом поблагодарить тех, кто угрожает", — резюмировал блогер.