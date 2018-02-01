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    Аналитика и комментарии

    Дело Гужвы и реакция в Украине

    Тема:

    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину (74)

    (обновлено: )51360
    По мнению представителей интернет-сообщества неоднозначные высказывания народных депутатов по поводу отъезда в Австрию главреда "Страна.UA" Игоря Гужвы только помогут журналисту.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    УНИАН

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Неожиданный отъезд из Украины главного редактора интернет-издания "Страна.Юа" Игоря Гужвы произвел в информационном пространстве эффект разорвавшейся бомбы. Хотя, гораздо больше поразил общественность не столько сам факт «побега», сколько реакция на него со стороны представителей власти.

    История Бузины

    Игорь Гужва. Архивное фото
    Dmitry Raimov/Facebook
    Тренд дня: "Гужва лучше живой в Австрии, чем убитый в Украине"

    Первыми на сообщение о том, что Гужва попросил в Австрии политическое убежище отреагировали народные депутаты Радикальной партии Игорь Мосейчук и Андрей Лозовой. Заявления тех, кто, по идее, должен отстаивать свободу слова, можно легко трактовать как угрозу в адрес журналистов.

    "Да когда же наконец эти  прокацпские уроды не смогут  бежать из страны и будут  нести ответственность за свои  преступления??? Терпение заканчивается  и, похоже, история (Олеся) Бузины имеет  шанс на неоднократное повторение!"  — написал Мосийчук на своей странице в Facebook, употребив несколько ненормативных выражений.

    Примерно в таком же духе на отъезд Гужвы ответил коллега Мосийчука по фракции.

    "(Зачем — Ред.) нашей стране суды, прокуратура и спецслужбы? если агент ГРУ, который сливает врагу инфу по локаций наших бойцов и — вдумайтесь! — лучшие сыны Украины умирают или возвращаются домой искалеченными — выпускают свободно за границу, потому что… видите ли, истек срок действия меры пресечения", — написал Лозовой в Facebook.

    Чем гордитесь?

    Очевидно, что подобные, мягко говоря, неадекватные сообщения не могли остаться незамеченными. В интернет-сообществе тут же разразилась целая дискуссия по поводу того, в праве ли народные избранники реагировать подобным образом.

    Журналистка Мирослава Бердник считает, что заявления народных депутатов, мягко говоря, странными.

    "Единственное, чем научились гордиться публично за 4 года украинские политики — убийством Олеся Бузины", — написала она на своей странице в Facebook.

    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Гужва: После Евромайдана изменилась степень, с которой власть давит на СМИ

    Подписчики Бердник вполне разделяют ее точку зрения. Под постом журналистки можно встретить комментарии вроде:

    "Не сомневаюсь, что теперь Гужва точно получит политическое убежище.

    Мы уже дожились до того, что грязное уголовное быдло именуем украинскими политиками…"

    О деле Бузины в контексте нападок на Гужву вспоминает и журналистка Юлиана Скибицкая.

    "Олесь Бузина — убитый (предположительно) украинскими националистами пророссийский писатель и публицист. Игорь Мосийчук — народный депутат Украины. Почему это происходит в моей стране?", — написала она в своем посте на Facebook.

    Убежище гарантированно

    Свои предположения относительно непонятной реакции нардепов высказала и юрист Татьяна Монтян.

    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Новая точка кипения. Гужва уехал из Украины и попросил убежища в Австрии

    "У меня две версии. 1. Мосийчук ***нулся окончательно, и дурка за ним рыдает. 2. Мосийчуку забашлял портняжка (Андрей Портнов — Ред.), чтобы Гужва гарантированно получил убежище. Вторая версия мне кажется более вероятной", — пишет Монтян.

    О том, что подобные угрозы со стороны представителей власти наоборот помогут Игорю Гужве считает медиа-эксперт Анатолий Шарий.

    "Многие, а в частности, отдельные нардепы, не в курсе, но угрозы в адрес человека, претендующего на убежище, звучат для этого человека как сладкая песня. Равно как и угрозы в адрес человека, уже убежище получившего, любого рода государственное давление, новые внезапные уголовные дела и даже прессинг в СМИ — это для соискателя убежища или беженца просто сказка. Объяснять все детально не стану, но уверен, что каждая угроза, которая сейчас звучит в адрес Гужвы, приближает получение им железобетонных европейских документов и он просто обязан будет потом поблагодарить тех, кто угрожает", — резюмировал блогер.

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