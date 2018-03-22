Глава Европарламента прокомментировал задержание Савченко

JACK GUEZ / AFP

КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина. Европейский парламент будет следить за развитием ситуации с задержанием Надежды Савченко в Украине и может призвать к ее освобождению, сказал глава ЕП Антонио Таяни на пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС.

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"Мы посмотрим, что происходит. Нам нужно будет (посмотреть) на то, каковы факты, и затем, если будет необходимо, мы призовем к ее освобождению", — сказал он.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента, после чего она пешком оправилась в следственный изолятор СБУ для оформления задержания. Как заявил ранее генпрокурор Украины, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.