наверх
22.03.201819:43
Курсы валют НБУ
  • USD26.28- 0.02
  • EUR32.29+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Глава Европарламента прокомментировал задержание Савченко

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (152)

    (обновлено: )2679171
    Глава Европарламента Антонио Таяни на пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС заявил, что ЕП будет следить за развитием ситуации с задержанием Надежды Савченко.
    Новый глава Европарламента Антонио Таяни
    JACK GUEZ / AFP

    КИЕВ, 22 мар – РИА Новости Украина. Европейский парламент будет следить за развитием ситуации с задержанием Надежды Савченко в Украине и может призвать к ее освобождению, сказал глава ЕП Антонио Таяни на пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС.

    Читайте также: ТЕМА ДНЯ: Надежда Савченко — снятие неприкосновенности и арест

    "Мы посмотрим, что происходит. Нам нужно будет (посмотреть) на то, каковы факты, и затем, если будет необходимо, мы призовем к ее освобождению", — сказал он.

    Кость Бондаренко
    Украинское фото
    Бондаренко: Луценко умело ударил по Савченко и Тимошенко

    Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

    Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента, после чего она пешком оправилась в следственный изолятор СБУ для оформления задержания. Как заявил ранее генпрокурор Украины, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Министерство внутренних дел Украины
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Табличка образовательной организации "Британский совет" в Москве.
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Верховная Рада, 6 февраля 2018
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире