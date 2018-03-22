Надежда Савченко: стремительный взлет, оглушительное падение

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В четверг, 22 марта, Верховная Рада таки сняла неприкосновенность с Надежды Савченко и дала согласие на ее задержание и арест.

Спустя ровно два года после того как российский суд приговорил Савченко к 22 годам заключения, Героя Украины задержали в здании парламента по подозрению в подготовке теракта в Раде, пишут РИА Новости.

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Пока депутаты выносили решение, за стенами Рады митинговали сторонники и противники Савченко.

В данный момент депутат находится в здании Службы безопасности Украины (СБУ).

Генпрокурор Юрий Луценко уже подписал и объявил подозрение Савченко в присутствии ее адвоката. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Бенефис Луценко

Перед голосованием депутатов в Раде, генпрокурор Юрий Луценко показал видео, как Савченко планировала "теракт". Видеоролик размещен на Youtube-канале ГПУ.

По словам Луценко, у него есть и другие видеозаписи, доказывающие подготовку теракта. Их общий объем составляет 74 гигабайта информации. Совокупная продолжительность аудио- и видеоматериалов равна трем суткам.

Видеоролик начинается с утверждения о том, что 17 ноября 2017 года Владимир Рубан и Надежда Савченко пересекли линию разграничения с неподконтрольными территориями Донецка на КПВВ "Майорск".

Затем начинается демонстрация записи разговора Г. Березня и В. Кота, которые пытаются понять, как Савченко безопасно выйти из автомобиля. Они стучат в металлическую дверь авто и просят Надю открыть дверь. Далее разговор ведется после того, как она вышла из авто и начинают перечислять и называть то, что привезли.

По словам Луценко, "группа Савченко" замышляла обстрелять центр Киева из минометов с острова или баржи на Днепре.

"На сегодняшний день достоверно установлено из показаний свидетелей, что злоумышленники планировали установить гранатометы или на Трухановом острове, или на барже на Днепре и обстрелять центр Киева. Как вы понимаете, не прицельно. Кто при этом пострадал бы больше — депутаты или простые украинцы, которые здесь находятся, живут, работают — ответ очевиден" — заявил Луценко во время оглашения представления на привлечение Савченко к уголовной ответственности.

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Как отметил генпрокурор, "это был теракт, направленный на свержение украинского государства".

Ранее Луценко заявлял: у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией".

По словам депутата, она знала, что ее записывают, и якобы специально на камеру вела такие разговоры, чтобы спровоцировать власть.

До 15 лет лишения свободы

Рада рассматривала представление Генпрокуратуры в отношении Савченко почти три часа. "За" разрешение привлечь ее к уголовной ответственности проголосовал 291 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Вскоре после этого следователь СБУ Александр Томусяк заявил, что Савченко задержана по подозрению в попытке совершения госпереворота в составе группы по предварительному сговору. Статьи, по которым ее обвиняют, предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Член коллегии МВД Украины Антон Геращенко считает, что Савченко может получить от пяти до десяти лет.

"Она (история — ред.) завершится на этом этапе задержанием Савченко, передачей в суд рассмотрения дела по сути. Обвинения достаточно серьезные, но благодаря тому, что этот теракт был предотвращен и никто не погиб, судьи могут избрать ей срок, которые может быть в несколько лет — пять или десять", — заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

Между тем украинский политический аналитик Тарас Чорновил не исключает, что Савченко также могут обвинить в госизмене.

"Я думаю, что по тем статьям, которые ей инкриминируются, передача дела в суд будет достаточно быстрой, дальше — вопрос суда. Я думаю, что будет следующее дело о государственной измене, но оно может тянуться долго уже после того, как будет вынесен приговор по этому делу, чтобы не объединять дела и не затягивать процесс", — сказал Чорновил в эфире телеканала "112 Украина".

Чорновил также отметил, что статьи уголовного кодекса, по которым Савченко выдвинуты подозрения, не предусматривают альтернативной меры пресечения помимо ареста.

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Герой Украины

Вернувшись из России на родину в 2016 году, Савченко получила высшую украинскую госнаграду – орден "Золотая Звезда" Героя Украины. После лишения депутатской неприкосновенности Савченко отдала орден матери, которая вместе со сторонниками ожидала ее у здания Рады.

"День рождения твой отпразднуйте без меня. Мама, не плачь, все хорошо. Езжайте домой… Не добили чужие, не добьют и свои", — сказала Савченко, обращаясь к матери.

При этом ранее, выступая в Раде, Савченко подчеркнула, что не отказывается ни от награды, ни от депутатского мандата.

"Положить вам мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы? Или отказаться от Звезды Героя, как многие хотят? Люди, которые меня поддерживают, говорят: не отдавай звезду… Так вопрос: стоит ли мне предавать народ Украины, отдавая Звезду Героя Украины? Нет, не предам. Это звание дается нелегко. Это звание дается кровью. Я доказывала, что являюсь Героем Украины, в московских тюрьмах ", — заявила Савченко с трибуны парламента.

"Прокурор рассказал вам, что бывает от разлета бомб, а вы знаете, что тысячи людей знают на себе это, а кто-то попытался прекратить войну из тех, кто тут?" — заключила она. Ее слова зал встретил окриками и неодобрительным гомоном.

Мнения

Комментируя сегодняшнее голосование в Раде, политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский с возмущением констатирует — "депутаты спрятали язык в ж…пу". По его словам, никто из депутатов не задал вопрос, не обратил внимание на небывалые абсолютно вещи, которые изложены в обвинении.

Однако, считает Погребинский, на самом деле история только начинается, ведь "впереди еще суд".

"На мой взгляд, добросовестные адвокаты могут… А мне кажется, что хорошему адвокату выгодно взять это дело, уж очень оно громкое. Взяться и показать, что у вас там (в обвинении — ред.) вообще не сходится ничто ни с чем", — сказал Погребинский.

При этом политолог сомневается в какой-то реакции западных парнеров, так как недавно Савченко сказала, что "события на Майдане организовал Запад".

По мнению политолога, директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, Украину ждет увлекательный судебный процесс. Однако, по его мнению, сейчас главное — поверят ли в обвинение люди.

"Если говорить о краткосрочных последствиях, то будет много шума. Возможно, какие-то митинги в поддержку или против Савченко, а дальше — ничего. А если говорить о более долгосрочных последствиях, то нас ждет интересный, увлекательный судебный процесс. И не известно, сможет ли в ходе этого процесса Генпрокуратура, обвинение в целом, разрешить изначальную дилемму, которая с самого начала характеризует дело Савченко. Это дилемма между законностью и народным мнением, между легальностью и легитимностью. Потому что вопреки сказал самым (возможно, если так будет) доказательным фактам и другого рода доказательствам, которые представит прокуратура, общество, общественность народное мнение поверит или не поверит", — считает Карасев.

В то же время политолог Кость Бондаренко считает, что ситуация вокруг Савченко – игра политтехнологов, которые стремятся любыми силами "откусить" голоса Юлии Тимошенко, создав еще одного кандидата на роль главы государства.

"Скорее всего, мы имеем дело с технологической игрой, игрой технологов, которые, используя амбиции, используя психологическое состояние Надежды Савченко, создают искусственный противовес Юлии Тимошенко. По крайней мере, создают некоего персонажа в украинской политике, который должен забирать голоса у Тимошенко. Хоть 2-3 процента, но все-таки "откусить", – сообщил эксперт.

По материалам из открытых источников интернет