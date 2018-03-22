Баганец: материалы Луценко против Савченко не могут быть использованы

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Предшествующий опыт генпрокурора без юридического образования с демонстрацией фильмов, снятию депутатского иммунитета или ареста некоторых народных избранников и, в итоге, закрытие анонсированных с трибуны уголовных дел, ничему не научили Юрия Луценко. Он снова наступает на те же грабли — демонстрирует всему миру материалы, которые должны лечь в основу доказательств по серьезным обвинениям. Таким образом, словно специально, дает возможность фигурантам уголовного дела уйти от уголовной ответственности, потому что нормальный суд их не примет за основу. Они были собраны с нарушениями, считают юристы.

"Со стороны обывателя, которыми являются в том числе и депутаты ВР, из продемонстрированного генпрокурором фильма можно сделать вывод, что доказательств собрано достаточно. Но, у нас третий или четвертый раз генпрокурор обращается к депутатам и демонстрирует записи, то есть, раскрывает тайну досудебного расследования. На заседании регламентного комитета генпрокурор обязан предоставить доказательства, на основании которых будет приниматься решение по депутату. Это в рамках правового поля и соответствует закону про регламент, где сказано, что члены регламентного комитета даже имеют право требовать материалы уголовного дела для изучения, чтобы убедиться, что доказательства собраны законным образом. Другие депутаты не имеют право знакомиться с материалами дела. Регламентный комитете делает вывод и докладывает нардепам, а они потом голосуют. Генпрокурор имеет право выступить, но он не имеет право раскрывать материалы уголовного производства", — рассказывает РИА новости Украина юрист, адвокат, экс-замгенпрокурора Украины Алексей Баганец.

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По словам юриста, у нас, к сожалению, сегодня гражданский генпрокурор. Профессионализм сегодня не главный критерий при назначении на высокие должности. Поэтому правоохранительные органы игнорируют требования закона и интересов народного депутата.

"Есть депутатская неприкосновенность. А это значит, что в отношении нардепа любые действия должны происходить с разрешения всех народных депутатов. Нардепы должны давать разрешение на привлечение коллеги к уголовной ответственности, на негласные следственные действия, на видео-аудио фиксацию и так далее. А у нас, что по Полякову, что по Розенблату с Мосийчуком, проводились негласные оперативно-розыскные мероприятия без разрешения парламента. Так и сейчас по Надежде Савченко. Поэтому продемонстрированные генпрокурором доказательства однозначно будут признаны недопустимыми и на их основании никогда судьи не смогут принять объективное судебное решение по Савченко. На них суд не сможет ссылаться в качестве доказательств по делу", — подчеркивает Алексей Баганец.

И то, что генпрокурор настаивал, что дескать согласно постановления суда следили за Рубаном, а в кадр попала Надежда Савченко, это отговорка для школьников, считает юрист.

"Они конкретизированно проводили негласные действия в отношении нардепа Савченко, об этом сказано в постановлении. А, так как не была соблюдена процедура, не было получено разрешение от ВР, теперь эти материалы не могут быть использованы против Савченко, только против Рубана", — подчеркнул Алексей Баганец.

На основании постановления ВР от 22 марта 2018 года о снятии с народного депутата Украины Савченко Надежды Викторовны депутатской неприкосновенности, предоставления разрешения на привлечение к уголовной ответственности, задержание, а также избрание меры пресечения в порядке ст. 208 УПК Украины ее задержали по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УКУ, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 109 УКУ, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 УК, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 УКУ, а также ч. 1 ст. 258 со значком 3 УК.