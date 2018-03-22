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    Политика

    Порошенко о деле Савченко: цель РФ - уничтожить украинское государство

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (146)

    (обновлено: )706216
    По словам президента Украины Петра Порошенко, "цель российской спецоперации посеять хаос и уничтожить украинское государство".
    Петр Порошенко и Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил работников Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов. 

    Поименное голосование о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Савченко Н.В.
    Скриншот с сайта Верховной Рады Украины
    Кто голосовал и кто не голосовал за арест Савченко

    Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в соцсетях.

    "Благодарен работникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины. Также благодарю офицерам Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны. Цель российской спецоперации посеять хаос и уничтожить украинское государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем только объединившись", — написал Порошенко.

    ​Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента, после чего она пешком оправилась в следственный изолятор СБУ для оформления задержания. По предъявленным в подозрении статьям ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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