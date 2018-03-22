Порошенко о деле Савченко: цель РФ - уничтожить украинское государство

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил работников Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в соцсетях.

"Благодарен работникам Службы безопасности и Генеральной прокуратуры за спасенные жизни людей в результате предотвращения массовых терактов и разоблаченной российской спецоперации против Украины. Также благодарю офицерам Вооруженных сил, которые не поддались на провокации и своевременно проинформировали правоохранительные органы о преступных замыслах агрессора и пятой колонны. Цель российской спецоперации посеять хаос и уничтожить украинское государство. Все это является очередным напоминанием, что против Украины ведется широкомасштабная гибридная война, выстоять в которой мы сможем только объединившись", — написал Порошенко.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 марта 2018 г.

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