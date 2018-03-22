Кто голосовал и кто не голосовал за арест Савченко

Верховная Рада Украины 22 марта проголосовала за привлечение уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко, ее задержание и арест.

За привлечение к уголовной ответственности проголосовал 291 народный депутат.

За разрешение на задержание — 277 депутатов.

Скриншот с сайта Верховной Рады Украины Поименное голосование о предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Савченко Н.В.

За разрешение на арест — 268 народных избранников.

Скриншот с сайта Верховной Рады Украины Поименное голосование о предоставлении согласия на арест народного депутата Украины Савченко Н.В.

После решения Рады следователи в кулуарах парламента зачитали Савченко обвинительное заключение и вместе с ней прошли пешком в здание Управления СБУ в Киеве в Аскольдовом переулке.