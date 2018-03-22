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    Кто голосовал и кто не голосовал за арест Савченко

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (139)

    (обновлено: )17901
    Верховной Раде не удалось собрать конституционное большинство по представлениям Генеральной прокуратуры Украины в отношении народного депутата Надежды Савченко.
    Поименное голосование о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Савченко Н.В.
    Скриншот с сайта Верховной Рады Украины

    Верховная Рада Украины 22 марта проголосовала за привлечение уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко, ее задержание и арест.

    За привлечение к уголовной ответственности проголосовал 291 народный депутат.

    За разрешение на задержание — 277 депутатов.

    Скриншот с сайта Верховной Рады Украины
    Поименное голосование о предоставлении согласия на задержание народного депутата Украины Савченко Н.В.

    За разрешение на арест — 268 народных избранников.

    Скриншот с сайта Верховной Рады Украины
    Поименное голосование о предоставлении согласия на арест народного депутата Украины Савченко Н.В.

    После решения Рады следователи в кулуарах парламента зачитали Савченко обвинительное заключение и вместе с ней прошли пешком в здание Управления СБУ в Киеве в Аскольдовом переулке.

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