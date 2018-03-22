Савченко пришла в Раду уже "с вещами" - сестра

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Сестра задержанной нардепа Надежды Савченко Вера заявляет, что Надежда была готова к задержанию и шла в Раду с сумкой вещей для тюрьмы. Об этом она сообщила журналистам у здания СБУ.

"Надежда собрала вещи, которые необходимы в тюрьме, – она ​​прекрасно знает застенки в Российской Федерации. Собрала необходимые вещи, которые разрешены – без металла, без шнурков, – и эта сумка лежит у меня в машине", — сказала Вера Савченко.

"Мы ехали утром в Верховную Раду с вещами. Надежда знала что такое Иуды, 30 серебряников от этих, извините, гнид, которые сливают украинцев и дальше", — добавила она.

Савченко рассчитывает на реакцию украинцев и мирового сообщества, но пока не знает, будет ли собирать митинги в поддержку Савченко.

"Время покажет. Но сейчас, извините, не думаю о таких вещах", — сказала сестра задержанной.

Она предположила, что меру пресечения могут избрать уже до конца суток.

"Вполне возможно, что сегодня соберется и суд. Судьи у нас карманные, по звонку вызовут, они сюда придут, молоточком стукнут – и будет мера пресечения", — сказала Савченко.

Как заявил ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".