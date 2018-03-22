ГПУ попросит суд арестовать Савченко без возможности внесения залога

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд избрать меру пресечения для депутата Верховной Рады Надежды Савченко в виде содержания под стражей без альтернативы залога.

Об этом Украинским Новостям сообщил представитель ведомства.

"Только арест. Статья не предусматривает альтернативы", — сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, пока не известно, когда состоится судебное заседание по избранию меры пресечения — в четверг или в другой день.

Как заявил ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".