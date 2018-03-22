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    Политика

    К Савченко не пускают адвоката

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (139)

    (обновлено: )36922
    Как заявила адвокат Надежды Савченко Татьяна Проторченко, к задержанному народному депутату не пускают адвоката.
    Народный депутат Надежда Савченко в сопровождении следователя прибыла в Управление Службы безопасности Украины, в Киеве, 22 марта 2018 г.
    УНИАН

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Адвоката не пускают в управление Службы безопасности Украины в Киеве к депутату Верховной рады Надежде Савченко, которую задержали по подозрению в подготовке теракта в парламенте, заявила пресс-секретарь депутата Татьяна Проторченко.

    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    @Leshchenkos
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    Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента. Она пешком пришла в управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве.

    "Даже адвоката не пускают", — написала Проторченко на своей странице в Facebook.

    Как заявил ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

    Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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