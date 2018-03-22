наверх
22.03.201814:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.28- 0.02
  • EUR32.29+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Савченко vs Луценко. Заседание Верховной Рады

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (131)

    (обновлено: )274
    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Юрий Луценко и Надежда Савченко в Верховной Раде 22 марта
    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Савченкго сдала депутатскую карточку и вышла из здания ВР
    Савченкго сдала депутатскую карточку и вышла из здания ВР
    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Украинское фото
    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Украинское фото
    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Украинское фото
    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Украинское фото
    Юрий Луценко и Надежда Савченко в Верховной Раде 22 марта
    Юрий Луценко и Надежда Савченко в Верховной Раде 22 марта
    Фото Facebook Ольги Черваковой
    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Украинское фото
    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Украинское фото
    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Украинское фото
    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Украинское фото
    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Украинское фото
    Савченкго сдала депутатскую карточку и вышла из здания ВР
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Савченкго сдала депутатскую карточку и вышла из здания ВР
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    Рекомендуем

    Митинги сторонников и противников Савченко под Верховной Радой"Надю на нары". У Рады митингуют за и против Савченко12:33 22.03.2018
    Обледенение в ЗапорожьеКапризы погоды. Одесса и Запорожье делятся "зимними" фото12:21 22.03.2018
    Рэвен ЛинНовая сексуальная модель из Лос-Анджелеса сразила читателей горячей фотосессией12:14 22.03.2018
    Досмотр личных вещей депутата Владимира ПарасюкаКак Парасюк грозился раздеться до трусов у входа в Раду11:37 22.03.2018
    Регламентный комитет Рады обсуждает снятие неприкосновенности с Надежды СавченкоКрасноречивая Савченко. Заседание Регламентного комитета Рады10:30 22.03.2018
    Свободовцы захватили гостиницу Большая Московская в ОдессеСитуация возле захваченной националистами гостиницы в Одессе20:04 21.03.2018
    Акция протеста под зданием Кабмина Украины против министра инфраструктуры Владимира Омеляна"ОмеLoop". В Киеве митинговали против Омеляна17:51 21.03.2018
    Открытие Недели моды в Москве. Сделано в РоссииДети Пугачевой, Киркорова и Пескова открыли Неделю моды в Москве16:51 21.03.2018
    ГлитероманияСеть захватил новый сексуальный тренд15:06 21.03.2018
    Все фотоленты

    После выступления депутатов спикер парламента Андрей Парубий поставил на голосование вопрос снятия депутатской неприкосновенности, а также разрешения Генеральной прокуратуре на арест нардепа Надежды Савченко. В результате голосования парламент согласился на арест Савченко.

    Во время заседания парламента Надежда Савченко сказала, что добровольно не откажется от звезды Героя Украины и мандата нардепа. Об этом она заявила с трибуны Верховной Рады в четверг во время рассмотрения вопроса о лишении ее депутатской неприкосновенности.

    Полное видео доказательств Генпрокуратуры против Савченко и Рубана
    Видео Генеральной прокуратуры Украины
    Опубликовано полное видео доказательств ГПУ против Савченко и Рубана

    "Что труднее предать первым — положить вам мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы, или отказаться от звезды Героя, как многие хотят?" — задала она вопрос в начале выступления.

    Савченко сказала, что ее сторонники советуют ей не отдавать звезду, к тому же "порохоботы" все равно будут "лить на нее дерьмо", если она откажется от этой награды.

    "Нет, не предам народ Украины! Это звание дается нелегко, это звание дается кровью очень многим людям. Я доказывала, что я являюсь Героем Украины в московских тюрьмах против врага внешнего, докажу и вам, внутренним врагам Украины, что такое Герой Украины", — заявила она.

    Затем Савченко дала понять, что и от депутатского мандата отказываться не собирается.

    "Мандат — это то, что дает право вам, украинцы, быть среди них, быть вам, чужеродным, в этой гнилой яме", — заявила она.

    Митинги сторонников и противников Савченко под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Надю на нары". У Рады митингуют за и против Савченко

    Депутат подчеркнула, что действовала с целью установления мира в Украине, ведь власть этого не хочет.

    Она отметила, что все, в чем ее обвиняет генеральный прокурор Юрий Луценко, было его собственными действиями как лидера Майдана.

    "Меня не напугаете, предлагая мне сделки, я на них не пойду", — сказала нардеп.

    Ранее в четверг регламентный комитет Рады поддержал представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности, задержании и аресте Савченко.

    Как заявил ранее генпрокурор Украины, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

    Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

    Ссылки по теме:
    Теги: