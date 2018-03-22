Савченко vs Луценко. Заседание Верховной Рады

После выступления депутатов спикер парламента Андрей Парубий поставил на голосование вопрос снятия депутатской неприкосновенности, а также разрешения Генеральной прокуратуре на арест нардепа Надежды Савченко. В результате голосования парламент согласился на арест Савченко.

Во время заседания парламента Надежда Савченко сказала, что добровольно не откажется от звезды Героя Украины и мандата нардепа. Об этом она заявила с трибуны Верховной Рады в четверг во время рассмотрения вопроса о лишении ее депутатской неприкосновенности.

"Что труднее предать первым — положить вам мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы, или отказаться от звезды Героя, как многие хотят?" — задала она вопрос в начале выступления.

Савченко сказала, что ее сторонники советуют ей не отдавать звезду, к тому же "порохоботы" все равно будут "лить на нее дерьмо", если она откажется от этой награды.

"Нет, не предам народ Украины! Это звание дается нелегко, это звание дается кровью очень многим людям. Я доказывала, что я являюсь Героем Украины в московских тюрьмах против врага внешнего, докажу и вам, внутренним врагам Украины, что такое Герой Украины", — заявила она.

Затем Савченко дала понять, что и от депутатского мандата отказываться не собирается.

"Мандат — это то, что дает право вам, украинцы, быть среди них, быть вам, чужеродным, в этой гнилой яме", — заявила она.

Депутат подчеркнула, что действовала с целью установления мира в Украине, ведь власть этого не хочет.

Она отметила, что все, в чем ее обвиняет генеральный прокурор Юрий Луценко, было его собственными действиями как лидера Майдана.

"Меня не напугаете, предлагая мне сделки, я на них не пойду", — сказала нардеп.

Ранее в четверг регламентный комитет Рады поддержал представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности, задержании и аресте Савченко.

Как заявил ранее генпрокурор Украины, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".