Рада без Савченко: предложения интима, предательство, уход

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Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Установившееся с начала года относительное затишье в украинской политике получилось хоть и продолжительным, но недолговечным. Да и могло ли оно оставаться таким при наличии таких колоритных персонажей как Надежда Савченко, ставшая героиней новостей последней недели.

"У вас все в порядке?"

Символично, что день, который должен был стать кульминацией умопомрачительных историй о том, как Надя готовилась взорвать купол ВР, начался с раннего утра. Пока многие из депутатов еще спали, сонные члены регламентного комитета друг за дружкой появились в конференц-зале Рады. Зевали и многочисленные журналисты, которые явно не привыкли работать спозаранку. Пожалуй, единственным, кто выглядел бодрячком оказался глава ГПУ Юрий Луценко. Понимая, что времени до начала утреннего заседания остается совсем мало, а комитет попросту может не успеть внести свои выводы в зал прокурор взял с места в карьер. Хотя, пространную и эмоциональную речь Луценко можно свести к одному — Савченко и ее "подельник", переговорщик Владимир Рубан неоднократно ездили в неподконтрольные республики и договаривались с ее руководством о совершении в Украине военного переворота.

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Выступление завернувшейся в теплый тулуп Савченко было гораздо интереснее. Во всяком случае в эмоциональном плане. Рассказывая о том, что все о чем ее обвиняет Луценко было обычным "троллиногом" и провокацией, Надя почему-то упомянула о совсем интимных вещах.

"Когда я служила в ВСУ, меня сексуально домогался начальник штаба, который многих девочек попортил…

Сначала меня, потом мою сестру, потом помощницу пытались словить на "медовую ловушку". Но не получилось — как говорится, "у него не встал, а у меня не взмокло", — не подбирая выражений рассказывала Надя.

Украинское фото Регламентный комитет Рады обсуждает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко

Хватало и других откровений. Чего стоит одна только история о том, как олигархи вкладывали миллионы на Майдан, а Юрий Луценко в те времена собирал деньги на нужды революции, куря сигару и попивая виски.

Поэтому с членом комитета Михаилом Папиевым, уже по окончании комитета признавшемуся, что он будто побывал на каком-то шоу, сложно не согласиться.

"В целом, по заседанию комитета создалось впечатление, что мы находимся в каком-то сюрреалистическом зазеркалье. Те вещи, которые я сегодня услышал из уст генпрокурора Юрия Луценко и от Надежды Савченко подтверждают, что в нашей стране явно не все в порядке", — предположил нардеп.

Без драки не обошлось

Тем временем, не менее весело было и в Верховной Раде. Несмотря на то, что парламент пока еще не принял закон, запрещающий всем без исключения проносить в ВР оружие, Управление госохраны предприняло беспрецедентные меры безопасности. Но если журналистам, которых теперь обыскивали женщины в камуфляже, приходилось только тихо роптать, то обыск нардепов едва не закончился скандалом. Не захотел предъявлять оружие известный возмутитель парламентского спокойствия Владимир Парасюк. В адрес работников УГО и их руководства посыпались отборные оскорбления. Что пищало за поясом нардепа охранники так и не узнали — во избежание драки с серьезными последствиями Парасюка отпустили с миром. Пока же опоздавшие депутаты пропускали через металлоискатель свои личные вещи, к выходу из Рады направилась Савченко.

"Посмотрите, наверное, уже за границу собралась сбежать", — попытался съехидничать депутат от "БПП" Иван Винник.

Хотя, по факту, не уступая выбранному курсу на экспрессию Савченко решила дать очередной брифинг, теперь уже на улице перед зданием Верховной Рады. Тут же, на площади Конституции героиня могла встретить митингующих: одни пришли поддержать ее, другие — выразить свое недовольство. Хотя, вторая группа протестантов больше напоминала тех, кого называют "проплаченный массовкой".

"Надю на нары", "Савченко — позор Украины", "Наде место в психушке", — не исключено, что люди с такими плакатами в руках два года назад точно так же стояли под посольством РФ с требованием "освободить героиню".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Митинги сторонников и противников Савченко под Верховной Радой

Провалы в памяти

В похожем ключе, "неожиданного прозрения" проходила и процедура снятия неприкосновенности с Савченко в стенах Верховной Рады. Те, кто совсем недавно обвешивал трибуну плакатами с изображением летчицы-героини и возносили до небес, сегодня костерили ее почем зря. Например, Сергей Соболев из "Батькивщины", которая на имени Савченко вошла в парламент почему-то забыл как вместе со всей фракцией возносил летчицу до небес. Выступая с трибуны, Соболев провел параллель между "террактом" от Савченко с событиями в Армении 27 октября 1999 года.

"Сделать из этого клоунаду не получится. В Армении тоже в свое время разыгрывали клоунаду. Но в день правительства такие же "клоуны", с пятью автоматами в упор расстреляли ложу правительства, а затем палили по залу. Было сделано все, чтобы в стране был хаос. Наша фракция решила голосовать за представление генерального прокурора. Честь вам и хвала, Юрий Витальевич!", — заявил Соболев.

Не отличался последовательностью и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. По его словам, случай с террористкой Савченко войдет не только в учебники по истории Украины, но и в учебники по разведке.

УНИАН Надежда Савченко в сопровождении следователя отправляется в управление СБУ

Остальное было уже делом техники — всем миром обвинив Савченко в предательстве национальных интересов, нардепы сначала проголосовали за снятие неприкосновенности, а затем и разрешили арест летчицы-героини.

Сама экс-нардеп, увидев, что никто не собирается ее арестовывать, сдала свою депутатскую карточку и отказавшись от любых комментариев, вышла из Рады. Здесь ее уже ждали сестра и мама, которые не сдержав слез, бросились в объятия Надежды. Судя по всему, близким Савченко предстоит снова ездить на свидание в тюрьму. Теперь уже украинскую.