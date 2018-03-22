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    Прогулка по Киеву. Как задерживали нардепа Савченко

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (139)

    (обновлено: )119019
    Надежда Савченко в сопровождении следователя отправляется в управление СБУ
    Надежда Савченко в сопровождении следователя отправляется в управление СБУ
    Надежда Савченко в сопровождении следователя отправляется в управление СБУ
    Надежда Савченко в сопровождении следователя отправляется в управление СБУ
    Надежда Савченко в сопровождении следователя отправляется в управление СБУ
    СБУ задержала депутата Рады Савченко
    СБУ задержала депутата Рады Савченко
    СБУ задержала депутата Рады Савченко
    СБУ задержала депутата Рады Савченко
    СБУ задержала депутата Рады Савченко
    СБУ задержала депутата Рады Савченко
    Народный депутат Надежда Савченко в сопровождении следователя прибыла в Управление Службы безопасности Украины, в Киеве, 22 марта 2018 г
    Надежда Савченко в сопровождении следователя отправляется в управление СБУ
    Надежда Савченко в сопровождении следователя отправляется в управление СБУ
    УНИАН
    Надежда Савченко в сопровождении следователя отправляется в управление СБУ
    Надежда Савченко в сопровождении следователя отправляется в управление СБУ
    УНИАН
    Надежда Савченко в сопровождении следователя отправляется в управление СБУ
    Надежда Савченко в сопровождении следователя отправляется в управление СБУ
    УНИАН
    Надежда Савченко в сопровождении следователя отправляется в управление СБУ
    Надежда Савченко в сопровождении следователя отправляется в управление СБУ
    УНИАН
    Надежда Савченко в сопровождении следователя отправляется в управление СБУ
    Надежда Савченко в сопровождении следователя отправляется в управление СБУ
    УНИАН
    СБУ задержала депутата Рады Савченко
    СБУ задержала депутата Рады Савченко
    Украинское фото
    СБУ задержала депутата Рады Савченко
    СБУ задержала депутата Рады Савченко
    Украинское фото
    СБУ задержала депутата Рады Савченко
    СБУ задержала депутата Рады Савченко
    Украинское фото
    СБУ задержала депутата Рады Савченко
    СБУ задержала депутата Рады Савченко
    Украинское фото
    СБУ задержала депутата Рады Савченко
    СБУ задержала депутата Рады Савченко
    Украинское фото
    СБУ задержала депутата Рады Савченко
    СБУ задержала депутата Рады Савченко
    Украинское фото
    Народный депутат Надежда Савченко в сопровождении следователя прибыла в Управление Службы безопасности Украины, в Киеве, 22 марта 2018 г
    Народный депутат Надежда Савченко в сопровождении следователя прибыла в Управление Службы безопасности Украины, в Киеве, 22 марта 2018 г
    УНИАН

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    Надежда Савченко в сопровождении следователя отправляется в управление СБУ

    Следователь Службы безопасности Украины Александр Томусяк в здании Верховной Рады зачитал народному депутату Надежды Савченко о подозрении в совершении преступления.

    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    @Leshchenkos
    Рада без Савченко: предложения интима, предательство, уход

    Томусяк зачитал: "На основании постановления Верховной Рады от 22 марта 2018 года о снятии с народного депутата Украины Савченко неприкосновенности и предоставлении разрешения на привлечение к уголовной ответственности, задержание, а также избрание меры пресечения в порядке ст. 208 УПК Украина, задерживаю Вас по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК, ч. 1 ст. 114, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 112 УК и ч. 1 ст. 258 УК. Вручаю Вам памятку подозреваемого лица и предлагаю Вам пройти со мной в Управление СБУ в Киеве и Киевской области для составления протокола задержания и применения к Вам мер, предусмотренных законодательством".

    Смотрите также: Савченко проводили в управление СБУ

    Томусяк предложил Савченко поехать в СБУ на автомобиле, но она в ответ предложила пройтись пешком. Следователь согласился.

    Вместе со следователем нардеп зашла в Управление Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.

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