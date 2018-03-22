Прогулка по Киеву. Как задерживали нардепа Савченко

Следователь Службы безопасности Украины Александр Томусяк в здании Верховной Рады зачитал народному депутату Надежды Савченко о подозрении в совершении преступления.

Томусяк зачитал: "На основании постановления Верховной Рады от 22 марта 2018 года о снятии с народного депутата Украины Савченко неприкосновенности и предоставлении разрешения на привлечение к уголовной ответственности, задержание, а также избрание меры пресечения в порядке ст. 208 УПК Украина, задерживаю Вас по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК, ч. 1 ст. 114, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 112 УК и ч. 1 ст. 258 УК. Вручаю Вам памятку подозреваемого лица и предлагаю Вам пройти со мной в Управление СБУ в Киеве и Киевской области для составления протокола задержания и применения к Вам мер, предусмотренных законодательством".

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Томусяк предложил Савченко поехать в СБУ на автомобиле, но она в ответ предложила пройтись пешком. Следователь согласился.

Вместе со следователем нардеп зашла в Управление Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.