Карасев: главное сейчас - поверят ли люди в обвинения Савченко

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко задержана в центре Киева спустя несколько минут после того, как парламент принял решение о лишении ее депутатской неприкосновенности и дал согласие на ее арест.

Савченко обвиняют сразу по нескольким статьям уголовного кодекса: из текста, подготовленного в генпрокуратуре, следует, что она собиралась устроить госпереворот и захватить власть в стране, готовила покушение на жизнь президента, депутатов и членов правительства, планировала теракт в стенах Верховной рады.

Кроме того, Надежду Савченко обвиняют в содействии террористической организации — таковой украинские правоохранители называют самопровозглашенную "Донецкую народную республику", а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов.

За решение об аресте Савченко проголосовали 268 депутатов, против — 10, шестеро воздержались. Еще 55 парламентариев не участвовали в голосовании.

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"Если говорить о краткосрочных последствиях, то будет много шума. Возможно, какие-то митинги в поддержку или против Савченко, а дальше — ничего. А если говорить о более долгосрочных последствиях, то нас ждет интересный, увлекательный судебный процесс. И не известно, сможет ли в ходе этого процесса Генпрокуратура, обвинение в целом, разрешить изначальную дилемму, которая с самого начала характеризует дело Савченко. Это дилемма между законностью и народным мнением, между легальностью и легитимностью. Потому что вопреки сказал самым (возможно, если так будет) доказательным фактам и другого рода доказательствам, которые представит прокуратура, общество, общественность народное мнение поверит или не поверит. И это главное, потому что когда власти не верят, то даже самые правильные шаги власти наталкиваются на стену недоверия, невосприятия, глухого ропота и глухого психологического сопротивления. Если обвинению не удастся преодолеть эту дилемму, то, конечно же, в законность приговора, по крайней мере, большая часть общества просто не поверит", — сказал РИА Новости Украина политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Кроме того, по словам политолога, очень важно, как будет проходить судебный процесс над Савченко с точки зрения медийной составляющей.

"Поскольку и росспропаганда, и в России в целом, и на Западе будут внимательно смотреть на процессуальную и политическую сторону этого процесса. При всей возможной обоснованности обвинений и доказательности в адрес Савченко, этот процесс с самого начала был и будет меньше юридическим и больше политическим. Поэтому выиграет ли от этого власть, и выиграет ли от этого закон, остается вопросом. Потому что иногда, если даже есть какие-то доказательства, но нет уверенности в том, что вы сможете убедить в этом общество, остается открытым вопрос, а выиграет ли от этого закон, будет ли это уроком для общества и для политиков. Мы все-таки пока не Америка, где было дело Симпсона, и несмотря на очевидность доказательств, тем не менее жюри присяжных оправдало известного футболиста Джея Симпсона по рассово-политическим, а не по юридическим соображениям", — подчеркнул Карасев.