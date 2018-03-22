Соцсети: Савченко... хроника пикирующего бомбардировщика

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В четверг, 22 марта, взоры большинства украинцев с самого утра приковал к себе парламент страны – здесь решалась судьба легендарного нардепа Надежды Савченко. Регламентный Комитет Рады все же дал добро на лишение Савченко неприкосновенности, а также на ее задержание и арест. Далее вопрос по Савченко вынесли на голосование в сессионный зал и после доклада Юрия Луценко нардепы приняли окончательное решение о задержании и аресте Савченко. Ранее, на утреннем заседании комитета, генпрокурор заявил, что Савченко обращалась к офицерам ВСУ с предложениями о подготовке терактов против высшего руководства страны. Также он озвучил список статей Уголовного кодекса, которые инкриминированы Савченко.

Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Немало шокирующих заявлений прозвучало из уст народной избранницы на утреннем заседании регламентного комитета. Выступление нардепа которое она назвала не иначе как "последнее слово", было весьма эмоциональным и неожиданно откровенным. В частности Савченко сообщила, что ее сексуально домогался начштаба военной части, где она служила. Помимо этого ее пытался завербовать агент СБУ, затягивая в постель в первый день знакомства. Эти и многие другие откровения скандального нардепа вызвали в соцсетях настоящий переполох:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook