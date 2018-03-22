Опубликовано полное видео доказательств ГПУ против Савченко и Рубана

Видео Генеральной прокуратуры Украины

В четверг, 22 марта, генеральный прокурор Юрий Луценко выступил на заседании Регламентного комитета Верховной Рады, а также на заседании украинского парламента. Он продемонстрировал видеозаписи с доказательствами против народного депутата Надежды Савченко и переговорщика Владимира Рубана.

По словам Луценко, они планировали масштабный теракт в отношении руководства Украины и депутатов Верховной Рады.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы ВР уже дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.