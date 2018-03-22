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    Опубликовано полное видео доказательств ГПУ против Савченко и Рубана

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности (125)

    (обновлено: )82
    Видео Генеральной прокуратуры Украины

    В четверг, 22 марта, генеральный прокурор Юрий Луценко выступил на заседании Регламентного комитета Верховной Рады, а также на заседании украинского парламента. Он продемонстрировал видеозаписи с доказательствами против народного депутата Надежды Савченко и переговорщика Владимира Рубана.

    По словам Луценко, они планировали масштабный теракт в отношении руководства Украины и депутатов Верховной Рады.

    Ранее комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы ВР уже дал согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

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