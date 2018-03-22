наверх
22.03.201811:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.28- 0.02
  • EUR32.29+ 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Савченко сообщила о секс-домогательствах в ВСУ

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности (120)

    (обновлено: )57440
    По словам внефракционного нардепа Надежды Савченко на заседании регламентного комитета Рады, ее сексуально домогался начштаба военной части, где она служила.
    Надежда Савченко
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный нардеп Надежда Савченко сообщила, что в ВСУ ее сексуально домогался начштаба военной части, где она служила. Об этом нардеп завила на заседания регламентного комитета Рады, который решает вопрос о снятии с нее неприкосновенности.

    Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Какие перспективы у Савченко? Мнение Золотарева

    Смотрите также: Заседание комитета Рады: доклад Луценко, пояснения Савченко. Онлайн

    "Сейчас он является героем Украины", — отметила она.

    Знакомый прапорщик посоветовал ей выход: "Надя, напиши на себя маляву, что ты агент СБУ".

    На заседании комитета генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с предложениями о подготовке терактов против высшего руководства страны. Он озвучил список статей Уголовного кодекса, которые инкриминированы Савченко.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная Рада. Архивное фото
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности
    Снегопад в Симферополе. Архивное фото
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Сергей Скрипаль. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России