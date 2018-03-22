Савченко сообщила о секс-домогательствах в ВСУ

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный нардеп Надежда Савченко сообщила, что в ВСУ ее сексуально домогался начштаба военной части, где она служила. Об этом нардеп завила на заседания регламентного комитета Рады, который решает вопрос о снятии с нее неприкосновенности.

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"Сейчас он является героем Украины", — отметила она.

Знакомый прапорщик посоветовал ей выход: "Надя, напиши на себя маляву, что ты агент СБУ".

На заседании комитета генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с предложениями о подготовке терактов против высшего руководства страны. Он озвучил список статей Уголовного кодекса, которые инкриминированы Савченко.