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    Савченко заявила, что и впредь будет "контактировать с врагом"

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    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности (125)

    (обновлено: )8530
    Народный депутат Украины Надежда Савченко отметила, что будет контактировать со всеми для того, чтобы освободить украинских пленных.
    Митинги сторонников и противников Савченко под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что и в дальнейшем будет контактировать с представителями ОРДЛО для того, чтобы освободить украинских пленных.

    Митинги сторонников и противников Савченко под Верховной Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Надю на нары". У Рады митингуют за и против Савченко

    Об этом Савченко заявила в кулуарах Рады, сообщает УНН.

    "Если будет нужно, я и в дальнейшем буду ездить к европейским политикам, я буду стараться всячески контактировать с врагом, для того, чтобы забрать наших людей (из плена — Ред.)", — сообщила Савченко.

    Ранее в четверг регламентный комитет Рады поддержал представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности, задержании и аресте Савченко.

    Как заявил ранее генпрокурор Украины, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

    Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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