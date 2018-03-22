"Надю на нары". У Рады митингуют за и против Савченко

Митинги в поддержку и против внефракционного депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко проходят возле здания парламента в центре Киева, сообщил телеканал "112 Украина".

"После окончания комитета Савченко покинула здание Рады… Она вышла на площадь перед зданием Рады, где собрались два митинга. Один митинг — в поддержку Савченко, то есть люди считают, что она невиновна, другие, наоборот…, подходили к ней и обвиняли в тех преступлениях, которые ей инкриминирует Генпрокуратура. Они кричали в ее адрес "Измена", — сообщается в эфире телеканала.

По данным телеканала, возле здания парламента дежурят правоохранители. Савченко также сообщила, что идет на заседание Рады.

Как передает корреспондент РИА Новости, несколько десятков сторонников Савченко скандируют лозунги «Генпрокурора на нары!», «Порошенко на нары», «Прочь руки от Савченко» и т.д.

В это же время на площади Конституции, где расположена Рада, проходит митинг активистов, которые требуют от депутатов дать согласие на привлечение к уголовной ответственности Савченко. Они кричат: «Надю на нары». Ситуация пока спокойная.

Оба митинга проходят без партийной символики. Охрана здания парламента значительно усилена. Дежурят военнослужащие Национальной гвардии Украины, а также спецподразделения полиции. На площади также есть пожарные и медики.

Ранее в четверг регламентный комитет Рады поддержал представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности, задержании и аресте Савченко.

Как заявил ранее генпрокурор Украины, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".