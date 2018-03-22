Дело Савченко: основные цели политиков

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Уже в четверг, 22 марта, Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады рассмотрит три представления Генеральной прокуратуры по нардепу Надежде Савченко. Речь идет о привлечении к уголовной ответственности, о задержании и об аресте Савченко. Эти представления стоят первым вопросом в повестке дня регламентного комитета. После того, как он решит, давать ли согласие на представление, их должен рассмотреть весь состав Верховной Рады.

Накануне во фракции "Блок Петра Порошенко" заявили, что готовы поддержать все три представления Генпрокуратуры. Об этом в кулуарах Верховной Рады заявила народный депутат, представитель президента в парламенте Ирина Луценко. По ее словам, в четверг ГПУ представит в парламенте "шокирующее" видео по делу Надежды Савченко.

Как будут далее развиваться события вокруг Савченко, спрогнозировал политолог Кирилл Молчанов в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

На вашу думку, якого рішення чекати завтра від регламентного комітету?

— Як показує практика, воно буде таки залежати від тих доказів, які будуть запропоновані генпрокурором. Він особисто прийде. Але все ж таки, я думаю, судячи з заяв політиків, депутатів все ж таки з неї знімуть недоторканність та проголосують всі три постанови. Але я не певен, що це призведе до того, що її дійсно заарештують в Верховній Раді вже безпосередньо. Тому що, як показує практика, це ж не перше подання, це 10 вже подання в цьому скликанні. І майже ніхто з фігурантів не був заарештований, а хто був заарештований — Мосійчук, то він майже за декілька місяців вийшов, і спокійно займається і далі депутатською роботою. Тому я досить сумнівно ставлюся до того, що Савченко дійсно буде сидіти за ґратами.

Основна ж мета — не просто посадити за ґрати, питання в тому, що треба провести якісь слідчі дії?

— Безумовно. Тобто я думаю, що ми просто будемо бачити шоу, яке ми бачили вже в минулі рази, коли було спочатку якесь кіно продемонстроване, буде якийсь піар-виступ генпрокурора, а далі ця справа буде, напевне, як і інші, відкладена в довгий ящик. Але максимально інформаційно це буде представлено як велика перемога безпосередньо діяльності ГПУ по попередженню теракту. Справа жодного з фігурантів, з яких знімали недоторканність, не була доведена до суду. Наприклад, якщо брати інший випадок, по Новінському з "Опоблоку", то нього знімали недоторканність більше року тому, а йому навіть підозру не вручили. А генпрокурор тоді виступав так, що справа буде розслідувана вже на наступний день. Тобто мені здається, тут більше політики і більше піару. А сам механізм зняття недоторканності використовується прокуратурою в двох аспектах: перше — політичний тиск на сесійну залу, так, щоб можна було таким чином впливати на депутатів, оскільки мало голосів у ВР, а друга — це, по суті, бажання зробити такий великий самопіар, щоб демонструвати, що ГПУ дійсно чимось займається ефективним.

Читайте также: Соцсети: Савченко — в психушку? Отделим реальность от бреда

Ірина Луценко заявила, що завтра Генеральна прокуратура представить у парламенті "шокуюче" відео у справі щодо Надії Савченко. Чого чекати?

— Луценко, скажемо так, вже зробила таке прев’ю. І мені здається, що це будуть якісь перемовини Савченко саме з можливими, як вони казали, об'єктом А і об'єктом Б — це якісь, напевне, або офіцери, або якісь завербовані військові. Можливо, там будуть представники ДНР, і вони будуть, напевне, вести діалоги про можливе якесь захоплення влади, обстріл ВР. В такому ключі, судячи з того, що ми вже чули від генпрокурора. Тобто це буде відео з конкретними особами, де будуть вестися подібні бесіди.

Тобто відео саме на тему перемовин з бойовиками?

— Я думаю, там будуть фігурувати якісь поплічники самої Савченко. Вона ж не могла сама фізично спланувати таку серію масштабних операцій. Це неможливо одній особі. Може, там Рубан з'явиться. Тобто досить багато питань, хто там які займав ролі, хто які виконував функції. І хотілося б побачити, хто був виконавцем, хто був замовником. Тобто там же, мабуть, теж потрібно злочинне угрупування, щоб організувати такого масштабу теракти та спецоперації. Тобто я думаю, це буде відео, де будуть, мабуть, розсекречені інші особи, і ми їх теж завтра побачимо.

Якщо регламентний комітет підтримає подання – то його має розглянути весь склад Верховної Ради. Чого чекати тут?

— Казали БПП, НФ і "Батьківщина", що вони будуть голосувати, я думаю, що голоси будуть дійсно. Так, буде достатньо голосів. Але я не думаю, що ГПУ її заарештує. Оскільки тут є ще великий зовнішній чинник. Ми ж знаємо, як важко давалося звільнення Савченко, як президент, парламент зверталися до урядів інших країн, до країн G-7, до Ангели Меркель та Франсуа Олланда, вони особисто просили Путіна її звільнити. Якщо після цього її посадять в Україні, мені здається, що на Заході подумають, що українська влада не сповна розуму. І це ще погіршить наші відносини з ними. Тому я не дуже впевнений, що їй ось так просто завтра будуть заарештовувати. Можливо, буде якась більш м'який вирок суду, наприклад, домашній арешт чи випуск під заставу, чи на поруки.

Ви кажете — вирок суду. Ми говоримо про певний запобіжний захід.

— Так, але виходячи з тих доказів, які будуть представлені ГПУ, суд має вже обрати запобіжний захід на основі того, чи є це вмотивованою частиною, чи це є більш політичною. І наскільки буде соціально-небезпечна для українського суспільства особа Савченко, якщо вона буде перебувати на волі.

Ранее политический эксперт Андрей Золотарев спрогнозировал, что Рада таки лишит Савченко неприкосновенности.

В свою очередь политолог Александр Антонюк отметил, что лишение Савченко мандата станет вызовом для Луценко.