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    Политика

    Комитет Рады дал согласие на арест Савченко

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности (120)

    (обновлено: )1045211
    Члены Комитета рассмотрели представление генпрокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко и решили его удовлетворить.
    Регламентный комитет Рады обсуждает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы ВР рассмотрел вопрос о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

    Надежда Савченко
    Украинское фото
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    Члены Комитета рассмотрели соответствующее представление генпрокурора Юрия Луценко и решили его удовлетворить. То есть регламентный Комитет дал добро на лишение Савченко неприкосновенности, а также на ее задержание и арест.

    Это обосновывается чрезвычайно высокой степенью общественной опасности. Также на Комитете прозвучало, что нардеп может уехать из страны.

    Далее вопрос по Надежде Савченко будет вынесен на голосование в сессионный зал и нардепы примут окончательное решение после доклада Юрия Луценко.

    На заседании комитета генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с предложениями о подготовке терактов против высшего руководства страны. Он озвучил список статей Уголовного кодекса, которые инкриминированы Савченко.

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