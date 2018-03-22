Комитет Рады дал согласие на арест Савченко

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы ВР рассмотрел вопрос о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

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Члены Комитета рассмотрели соответствующее представление генпрокурора Юрия Луценко и решили его удовлетворить. То есть регламентный Комитет дал добро на лишение Савченко неприкосновенности, а также на ее задержание и арест.

Это обосновывается чрезвычайно высокой степенью общественной опасности. Также на Комитете прозвучало, что нардеп может уехать из страны.

Далее вопрос по Надежде Савченко будет вынесен на голосование в сессионный зал и нардепы примут окончательное решение после доклада Юрия Луценко.

На заседании комитета генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с предложениями о подготовке терактов против высшего руководства страны. Он озвучил список статей Уголовного кодекса, которые инкриминированы Савченко.