Надежда Савченко показала гранаты, которые принесла в Раду

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Надежда Савченко на заседании парламентского Регламентного комитета показала гранаты, которые приносила в Раду, это оказались фрукты.

Она достала гранаты из своей сумки и положила на стол перед присутствующими.

В ходе заседания комитета Савченко призналась, что проводила встречи с лидерами самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Также она заявила, что путч является одним из самых гуманных методов смены власти.

На заседании комитета генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с предложениями о подготовке терактов против высшего руководства страны. Он озвучил список статей Уголовного кодекса, которые инкриминированы Савченко.

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