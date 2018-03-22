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    Надежда Савченко показала гранаты, которые принесла в Раду

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности (120)

    (обновлено: )70960
    Народный депутат, которую генеральный прокурор на заседании Регламентного комитета обвинил в планировании терактов, положила на стол гранаты - фрукты, которые она берет с собой в Раду.
    Регламентный комитет Рады обсуждает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Надежда Савченко на заседании парламентского Регламентного комитета показала гранаты, которые приносила в Раду, это оказались фрукты.

    Заседание регламентного комитета Рады с участием Луценко
    Снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. Онлайн

    Она достала гранаты из своей сумки и положила на стол перед присутствующими.

    В ходе заседания комитета Савченко призналась, что проводила встречи с лидерами самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Также она заявила, что путч является одним из самых гуманных методов смены власти.

    На заседании комитета генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Надежда Савченко обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с предложениями о подготовке терактов против высшего руководства страны. Он озвучил список статей Уголовного кодекса, которые инкриминированы Савченко.

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