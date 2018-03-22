Что будет с Савченко? Три сценария Рады

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Возможные варианты

Рада в четверг решит судьбу народной избранницы Надежды Савченко, превратившейся в главного злодея страны на фоне обвинений в подготовке военного переворота. Так, в сессионном зале парламента коллеги Савченко рассмотрят три представления Генеральной прокуратуры — о привлечении к уголовной ответственности, о задержании и об аресте. Пока же представления ГПУ по Савченко рассматривает регламентный комитет, где нардеп уже сделала ряд новых заявлений и дала пояснения. В частности, она заявила о сексуальном домогательстве начштаба военной части ВСУ, где она служила. Также она заявила, что хотела всколыхнуть Украину и напугать власть и сыронизировала по поводу гранат, которые она якобы носит в парламент, показав депутатам фрукты гранат. По ее словам, каждая вывезенная мина с неподконтрольных территорий — это снаряд, не разорвавшийся по украинским солдатам, а путч — самый гуманный способ насильственной смены власти.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко на комитете заявил, что Савченко обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны. По его словам, к действиям Савченко причастны и российские военные.

Рекомендации регламентного комитета в результате станут основой для голосования по Савченко в сессионном зале. Наряду с этим в парламенте также пообещали показать "шокирующее видео", которое якобы доказывает вину Савченко в инкриминируемых ей преступлениях. При этом в Раде восьмого созыва ранее уже были лишены депутатской неприкосновенности 10 нардепов, поэтому с Савченко возможны несколько вариантов развития ситуации.

Рада полностью поддержит ГПУ. Если нардепы поддержат все три представления по Савченко не исключено, что народную избранницу могут задержать прямо в стенах парламента. Шансы на то, что Рада позволит следствию начать ее уголовное преследование, высоки. Савченко не пользуется симпатиями коллег по парламенту: лишить ее иммунитета хотят даже депутаты из партии "Батькивщина", где Савченко была первым номером в списке, не говоря о тех, кто представляет партии власти. Полная поддержка Рады по представлениям ГПУ уже была в 2015 году с нардепом-радикалом Игорем Мосийчуком, который стал фигурантом громкого коррупционного скандала. После показа генеральным прокурором в Раде видео, на котором Мосийчук просит и получает взятку, парламент лишил нардепа неприкосновенности и согласился на его задержание и арест. Впрочем, через два месяца нардеп вышел на свободу и восстановил депутатский иммунитет.

Рада снимет неприкосновенность, но не даст добро на задержание. Народные избранники могут согласиться только на привлечение Савченко к уголовной ответственности, но откажут в задержании, что исключает и арест. Такая история была с нардепами Бориславом Розенблатом и Максимом Поляковым по "янтарному делу". Суд позднее надел на нардепов "электронные браслеты", обязательство носить которые на сегодняшний день отменены.

Неподдержка Рады. Такой вариант не исключен, но в БПП уже заявили, что фракция поддержит все три позиции — за снятие неприкосновенности, задержание и арест. А вот в "Народном фронте" звучали заявления по необходимости психиатрической экспертизы Савченко, а не ареста. Хотя в целом нардепы не однозначны в своих прогнозах по Савченко.

При этом сама Савченко заявила, что ее побега из Украины ждать не стоит. "Я никуда никогда не буду бежать из Украины", — заявляла Савченко.

В чем обвиняют Савченко

Ситуация вокруг Савченко начала накаляться с задержанием в первых числах марта руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. На днях нардеп Антон Геращенко опубликовал представление Генпрокуратуры на привлечение летчицы к уголовной ответственности и задержание.

По мнению ГПУ, Савченко вступила в сговор с переговорщиком по пленным Владимиром Рубаном и ополченцами с целью свержения конституционного строя и захвата власти в Украине. "Поэтапный план" такого свержения, по мнению силовиков, выглядит так:

1) Савченко и другие заговорщики планировали выбрать момент, когда в парламенте соберутся все депутаты, министры и президент. После чего обстрелять здание Рады из гранатометов и минометов, одновременно атакуя и другие здания правительственного квартала. И добивая государственных деятелей из огнестрельного оружия.

2) А вот дальше идет крайне противоречивый пункт. Луценко утверждает, что после этой бойни заговорщики планировали в ночное время захватить здание Рады, используя при этом оружие правоохранителей, которое, видимо намеревались отнять.

Но на этом история не заканчивается. После ночного штурма Рады Савченко и Ко якобы планировали ворваться в дома Порошенко, Авакова и Турчинова с целью "противоправного лишения их жизни". Тех самых руководителей страны, которых уже лишили жизни в пункте №1 — когда все они приехали на заседание Рады. Группу, по версии Луценко, Рубан подбирал в течение 2017 года. Оружие для реализации преступного плана, как уже известно из материалов следствия, Савченко и Рубан покупали на территории ДНР.

Первую партию оружия Рубан перевозил вместе с Савченко. В серой зоне он передал ее Березню, который доставил груз в Хмельницкий, на территорию воинской части спецназа ГУР. Именно в Хмельницком, уверяет Луценко, и происходило детальное планирование операции и распределение ролей в ней. Рубан и Савченко жили то на территории воинской части, куда возили оружие, то в частных апартаментах. На Савченко было возложено руководство операцией. Кроме того, она лично должна была пронести в парламент гранаты Ф-1 и РГД-5, а также огнестрельное оружие, чтобы совершить покушение на жизнь государственного деятеля (вероятно, Петра Порошенко — ред.).

Реакция летчицы

Наряду с этим, Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

"Если бы я что-то планировала, я бы это сделала. Я планировала показать власти то, что может быть, при этом таким, каким оно быть просто не может даже с точки зрения военной операции. Мне очень важно, чтобы в это поверили, чтобы это доносили, чтобы власть поняла, что она тоже смертна", — сказала Савченко.

По словам Савченко, некоторое время назад с подачи Администрации президента Петра Порошенко на нее открыли настоящую охоту — депутату якобы трижды сообщали о "приказе о ее физической ликвидации". В итоге она поняла, что "в четвертый раз ее могут не предупредить" и решила действовать. Людей, которые якобы получили приказ о ликвидации Савченко, но предупредили ее об этом, депутат называет в своем рассказе "объект А". Этот "объект", по словам Савченко, "фиксировал все, что она делала".

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"Когда я поняла, что "объект А" вошел со мной в контакт, я попыталась закрутить ситуацию так, чтобы можно было в будущем создать политическую провокацию", — сказала Савченко.

По ее словам, видеозаписи, которые Луценко намерен в ближайшее время продемонстрировать парламенту в качестве доказательств вины депутата, сделаны как раз в ходе ее встреч с "объектом А", в том числе в конспиративной гостинице, а также в воинских частях, на полигонах и в "серой зоне" Донбасса.

"Я начала создавать сюрреализм… Не только, как рассказывал Луценко, "гранатами в разные стороны", "минометом по куполу" — я рассказывала все самые мыслимые и немыслимые операции, при этом постоянно советуясь с объектом А. Объект А давал свои предложения", — сказала депутат.

В частности, по ее словам, ей предлагали посетить день рождения секретаря СНБО Турчинова в конце марта, на котором должно было присутствовать руководство страны.

"Мы разрабатывали и расставляли схемы: где можно, как можно, какими методами можно ликвидировать верхушку власти. Все это объект А постоянно записывал на аппаратуру при нем — так называемый глухой телефон", — рассказала Савченко.

По ее словам, это были далеко не единственные "планы убийства" верхушки украинской власти.

"Я даже узнала другие идеи — в парламенте от коллег, когда я шутила на эту тему: "А не двинуть бы сюда гранатой? Коллеги посоветовали лучше в фильтровую систему запустить газа и сделать "газовую камеру". И такие моменты тоже разрабатывались", — заявила Савченко.

Все это, по ее словам, фиксировалось и передавалось "объектом А". При этом Герой Украины подчеркнула, что никакого теракта в Раде она не планировала всерьез, но лишь хотела, чтобы в это поверила власть.

"Никогда бы в жизни в Верховной Раде не взорвалась бы ни одна граната, если бы там была бы хотя бы одна невинная душа", — отметила она.