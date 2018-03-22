Какие перспективы у Савченко? Мнение Золотарева

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Апелляционный суд Киева оставил под стражей руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали 8 марта на линии разграничения в зоне АТО с большим грузом оружия и боеприпасов.

Прямо на заседании Апелляционного суда прокуратура сообщила Рубану о новом подозрении. Так, он подозревается в сговоре о совершении насильственного свержения конституционного строя и захвате государственной власти, и в подготовке этих действий по предварительному сговору лиц. Прокурор добавил, что есть необходимые доказательства, обосновывающие это подозрение.

Однако народный депутат Надежда Савченко, как и сам Владимир Рубан отвергают все обвинения. На суде Савченко заявила о желании взять Рубана на поруки, но судья отказал в виду серьезности обвинений.

Уже после судебного заседания Савченко провела брифинг и сделала несколько громких заявлений. В частности заявила, что Администрация президента Украины трижды готовила ее убийство. По словам Савченко, после этого она решила приблизить к себе людей, чьей задачей была ее "ликвидация". Также она отметила, что планировала "провокацию", а не теракт, в котором ее обвиняют.

Подробнее о заявлениях Савченко, лишит ли ее парламент депутатской неприкосновенности и как будет развиваться это дело, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политический эксперт Андрей Золотарев.

Новые подозрения Рубану будут иметь продолжение в новых обвинениях в адрес Савченко?

— Скорее всего, да и судя по всему, власть сделала выбор в пользу более жесткой линии. Для меня кажется странным то, что прокуратура не ограничилась статьей, касающейся контрабанды оружия, которая имеет железобетонную доказательную базу, и пошла на дополнительные – 1099, 112, 258 статьи, то есть, целый букет, но статьи эти надо доказать и доказать их очень непросто, если не накрыта целая сеть.

Вы думаете, в сеть войдет Надежда Савченко и еще кто-то?

— Да, а иначе все это закончится, как и предыдущие постановки СБУ.

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По какому признаку они объединяются, и кто еще будет приобщен к сети?

— Я не следователь. Я думаю, что люди из окружения, те, с кем контактировала Надежда Савченко последнее время. Очевидно, был определенный круг общения, очевидно, что они были под плотным оперативным наблюдением. Я думаю, что Рубаном и Савченко дело не ограничится.

Этот брифинг Савченко, в рамках которых она сделала заявления, мол, Банковая заказала ее убийство, и даже было три попытки, это игра на опережение?

— В верном направлении рассуждаете. Действительно, в данной ситуации для Савченко лучшее средство защиты – это нападение и повышение градуса обвинения власти. Но то, как она выступила, мне тяжело это комментировать. Это, скорее, специалистам из другой сферы то, что она говорила, нужно комментировать.

Как Вы прокомментируете ее заявление о политической провокации?

— Это вообще странно звучит. Если вы как гражданин устроите такого рода провокацию с заминированием, то тюремная камера и нары в таком случае гарантированы. То, что сделала Надежда Савченко, по сути, это признание, и я боюсь, оно может усложнить ее ситуацию.

Какие политические последствия будет иметь дело Савченко?

— Первое. Обратите внимание то, что кто защищает Владимира Рубана – Виталий Погосян – известный днепропетровский адвокат, который входит в такую орбиту Корбана. Днепропетровцы хорошо знают, что это за люди. Показательно, потому что изначально я говорил, что это, скорее, человек Корбана, нежели человек Медведчука, поскольку пошла сразу волна привязки к Медведчуку, потом пошла вторая волна привязки к Тимошенко. Ясно, что это дело будет использоваться, с одной стороны, оппозицией для дискредитации власти, а власть будет пытаться сделать противоположное в отношении своих политических противников. Ясно то, что дело приобретет еще больший резонанс и, как мне представляется, быстро не сойдет на нет, то есть, мы с ним еще долго и нудно будем работать.

Депутаты говорят, что завтра на комитете будут рассматривать соответствующие доказательства. Ирина Луценко сказала о том, что те видеозаписи, которые завтра продемонстрируют, вызовут шок. Откуда у представителя президента в Раде есть информация, что будет на этих видеозаписях? У нее есть доступ?

— В этом и заключается ненормальность ситуации. Многие критиковали Юрия Луценко, но я говорил всегда о том, что любой, кто бы ни был на его месте, когда ему положили на стол материалы, действовал бы точно так же, как и должен. Но был допущен ряд ошибок, в том числе, за который справедливо ухватилась Савченко в части презумпции невиновности. И вот этот момент с супругой генпрокурора тоже бьет по нему, поскольку откуда ей знать? Со слов мужа? Действительно, ситуация получается двусмысленная, ненормальная, это неправильно.

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Можно вообще проводить следственные действия в отношении нардепов, которые имеют иммунитет? Помните, что было в рамках дела Розенблатта, Полякова. Тогда говорили, что у права на прослушивание нет и нужно для такого решение суда.

— Я не хочу выступать капитаном очевидностью, но, по-моему, на такие правовые условности у нас некоторые спецслужбы давно не обращают внимание. Когда есть, скажем так, высочайшее разрешение, то через закон переступают, подгоняя уже нужные, как говорится, факты под фабулу того, что требуется.

Вы думаете, что если дойдет до лишения Савченко неприкосновенности, то это решение будет принято?

— Собственно, пока ситуация развивается в неблагоприятном для Надежды Савченко ключе. Скорее всего, политических союзников у нее в Раде нет. Скорее всего, согласие будет дано. Другое дело то, что суд должен будет принимать решение арестовывать или не арестовывать, но, скорее всего, Верховная Рада Савченко сдаст.

А разве у Савченко нет единомышленников из оппозиции?

— И не только. Взять, допустим, того же депутата Карпунцова, который представляет БПП, точнее, ударовскую его часть. Он против привлечения к ответственности и ареста Савченко. У каждого свои основания, но в целом голоса набираются.

Напомним, политический эксперт Александр Солонтай полагает, что снятие неприкосновенности с Савченко не будет иметь последствий.