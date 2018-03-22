Луценко заявил, что Савченко и Рубан готовили теракты летом-осенью 2017 г

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Надежда Савченко обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с предложениями о подготовке терактов против высшего руководства страны, заявил утром в четверг генеральный прокурор Юрий Луценко, который выступил во время заседания Регламентного комитета Верховной Рады.

"В течение лета-осени 2017 года Рубан и народный депутат Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта. Лично народный депутат Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицерам разных частей ВСУ. Летом 2017 года народный депутат Украины Савченко обратилась с таким предложением к офицерам 8 полка специального назначения ВСУ, которые дислоцируются в Харькове, а на момент контакта с народным депутатом Украины находились в зоне АТО. Офицеры Березень, Захарченков, Лещ, Кот получили лично от нее (Савченко) предложение совершать террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства, захват административных зданий, создание хаоса, свержения конституционного строя и захвата власти", – сказал он.

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Ранее Луценко уже обвинил Савченко в подготовке террористического акта в зале парламента: якобы Савченко намеревалась забросать гранатами правительственную и президентские ложи, а ее сообщники должны были обрушить купол здания Рады.

Народный депутат и советник министра внутренних дел Антон Геращенко уже опубликовал фотокопии представления Генеральной прокуратуры Украины на привлечение к уголовной ответственности Надежды Савченко.

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