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    Савченко об обвинениях в свой адрес: у Луценко "поехала крыша"

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    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте (35)

    (обновлено: )66040
    Надежда Савченко отметила, что сейчас ее "рвут на части", и ей "тяжело выдержать, когда ставят палки в колеса".
    Пресс-конференция Надежды Савченко под зданием СБУ
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко назвала озвученные в ее адрес обвинения фантазиями.

    По ее мнению у генпрокурора Украины "поехала крыша".

    facebook.com/Сергій Делідон
    "Коммандо" Надежда Савченко. Лучшие фотожабы о госперевороте

    "Все то, что там обвиняют – это фантазии… Да, я думаю, что у него (Луценко – ред.) поехала крыша, а еще крыша поехала у власти", — сказала Савченко в эфире украинского телеканала NewsOne в четверг вечером, комментируя обвинения в ее адрес.

    Депутата отметила, что сейчас ее "рвут на части", и ей "тяжело выдержать, когда ставят палки в колеса".

    Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в здании парламента и попросил Раду дать согласие на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.

    Парламент исключил Савченко из комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Сама депутат несколько дней находилась за границей, а в четверг была на допросе в СБ Украины как свидетель по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке серии терактов в Киеве. После допроса она явилась на работу в Раде, предположительно, с оружием, чем вызвала ажиотаж.

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