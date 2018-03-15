Савченко об обвинениях в свой адрес: у Луценко "поехала крыша"

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко назвала озвученные в ее адрес обвинения фантазиями.

По ее мнению у генпрокурора Украины "поехала крыша".

"Все то, что там обвиняют – это фантазии… Да, я думаю, что у него (Луценко – ред.) поехала крыша, а еще крыша поехала у власти", — сказала Савченко в эфире украинского телеканала NewsOne в четверг вечером, комментируя обвинения в ее адрес.

Депутата отметила, что сейчас ее "рвут на части", и ей "тяжело выдержать, когда ставят палки в колеса".

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в здании парламента и попросил Раду дать согласие на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.

Парламент исключил Савченко из комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. Сама депутат несколько дней находилась за границей, а в четверг была на допросе в СБ Украины как свидетель по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, подозреваемого в подготовке серии терактов в Киеве. После допроса она явилась на работу в Раде, предположительно, с оружием, чем вызвала ажиотаж.