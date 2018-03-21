Обыски на "Новой почте". Луценко, проведи обыск у себя в голове - Скубченко

РИА Новости Украина

Количество обысков, которыми подвергаются бизнес-структуры и предприниматели, с 2013 года выросло в разы. Самой громкой акцией последних дней стали проведенные Генпрокуратурой Украины обыски на "Новой почте". Но если крупные компании еще в состоянии как-то защитить себя, то что говорить о малом бизнесе, который правоохранители просто "кошмарят". Такой ситуацией возмутился блогер Александр Скубченко.

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в пятницу заявила, что Генпрокуратура провела массовые обыски в складских и офисных помещениях компании "Новая почта" в нескольких городах и якобы нашла признаки уклонения от уплаты налогов. В самой компании опровергли выдвинутые обвинения.

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После обысков премьер-министр Владимир Гройсман поручил министерству юстиции и офису бизнес-омбудсмена проанализировать случаи проведения обысков. Премьер пообещал защищать "легальный, официальный бизнес".

"Луценко заявил, что при встрече с руководством "Новой почты" обсудили нарушения и выработали план действий. Я че-то не понимаю, а что это за уголовно-процессуальная мера такая "план действий"? И разве цель обыска — выявление правонарушений?" — написал Скубченко на своей странице в Facebook.

И продолжил: "А если это не монстр как НП, остальных можно втихаря кошмарить без плана действий?"

"В 2013 году было 150 обысков в день. С Крымом и Донбассом. В прошлом году — около 300! В день! Без Крыма и Донбасса! Обыск тебе в рот, Луценко! Проведи обыск у себя в голове и хоть что-то кроме перхоти там найди!", — так эмоционально завершил эксперт свой пост.

facebook.com/skubchenco Пост в ФБ Александр Скубченко

Как сообщают СМИ со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов, правоохранители вернут предназначенные для денежных переводов 132 тысяч гривен, которые были изъяты в ходе обысков офисов компании экспресс-доставки "Новая почта".

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