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    Общество

    Луценко взял под личный контроль расследование в отношении "Новой Почты"

    (обновлено: )22402
    Как уточнила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, "если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта" не будет получено, уголовное производство будет закрыто".
    Новая почта
    Новая почта, facebook

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко берет под личный контроль расследование уголовного производства в отношении должностных лиц ООО "Новая Почта" и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН
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    Ранее в пятницу стало известно, что ГПУ проводит обыски в нескольких офисах "Новой Почты".

    "По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

    Она также сообщила, что га следующей неделе генеральный прокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО "Новая Почта".

    "Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта" не будет получено, уголовное производство будет закрыто", — добавила пресс-секретарь Юрия Луценко.

    Facebook Ларисы Сарган
    Комментарий Ларисы Сарган по обыскам на "Новой почте"

    Напомним, на днях были проведены обыски в Государственной миграционной службе.

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