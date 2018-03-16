Луценко взял под личный контроль расследование в отношении "Новой Почты"

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко берет под личный контроль расследование уголовного производства в отношении должностных лиц ООО "Новая Почта" и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Ранее в пятницу стало известно, что ГПУ проводит обыски в нескольких офисах "Новой Почты".

"По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах", — написала Сарган на своей странице в Facebook.

Она также сообщила, что га следующей неделе генеральный прокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО "Новая Почта".

"Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта" не будет получено, уголовное производство будет закрыто", — добавила пресс-секретарь Юрия Луценко.

Facebook Ларисы Сарган Комментарий Ларисы Сарган по обыскам на "Новой почте"

Напомним, на днях были проведены обыски в Государственной миграционной службе.