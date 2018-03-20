наверх
20.03.201811:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.35+ 0.08
  • EUR32.42- 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Раде призвали Луценко и Авакова взять на контроль дело о суициде летчика

    (обновлено: )4201
    Нардепы обращатились к правоохранительным органам, генеральному прокурору Юрию Луценко и главе МВД Арсену Авакову взять расследование дела о смерти летчика под свой личный контроль и проинформировать депутатово расследовании о его ходе.
    Владислав Волошин
    Николаевская ОГА в facebook

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Депутаты Верховной рады Украины просят генпрокурора Юрия Луценко и главу МВД Арсена Авакова взять под личный контроль расследование причин гибели Владислава Волошина — бывшего украинского военного летчика, воевавшего в Донбассе, и проинформировать парламент о результатах, заявил депутат от пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" Давид Макарьян.

    Владислав Волошин
    Фото Николаевской ОГА
    Мутные схемы убили героя: соцсети о летчике Волошине

    Ранее полиция Николаевской области сообщила, что Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что причиной самоубийства могли быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта. Также, по данным николаевского издания "Новости-N", фамилия Волошина якобы фигурирует в показаниях украинского военнослужащего, проходящего в России свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing. Он утверждал, что самолет якобы мог быть сбит штурмовиком, пилотируемым Волошиным. Позже эта информация была опровергнута прокуратурой Нидерландов и украинскими следователями.

    "Глава Николаевской областной госадминистрации обратился к народным депутатам взять это расследование под свой личный контроль. Мы обращаемся к правоохранительным органам, генеральному прокурору Юрию Луценко и главе МВД Арсену Авакову взять расследование этого дела под свой личный контроль и проинформировать (депутатов — ред.) о расследовании", — заявил Макарьян, выступая с заявлением депутатов от парламентского большинства в Раде во вторник.

    В пресс-службе главного управления Нацполиции Украины в Николаевской области ранее заявили, что следствие рассмотрит все возможные версии причин гибели Волошина. В полиции сообщили, что на этот момент уголовное дело расследуется по статье "умышленное убийство", как это требует процедура в случае расследования дел о самоубийстве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова оглашает предварительные результаты выборов в Государственную Думу РФ
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Газовая конфорка
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Флаги Великобритании и России
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Надежда Савченко на фоне зала Верховной Рады
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине