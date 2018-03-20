В Раде призвали Луценко и Авакова взять на контроль дело о суициде летчика

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Депутаты Верховной рады Украины просят генпрокурора Юрия Луценко и главу МВД Арсена Авакова взять под личный контроль расследование причин гибели Владислава Волошина — бывшего украинского военного летчика, воевавшего в Донбассе, и проинформировать парламент о результатах, заявил депутат от пропрезидентской фракции "Блок Петра Порошенко" Давид Макарьян.

Ранее полиция Николаевской области сообщила, что Волошин покончил жизнь самоубийством в собственной квартире. Местные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что причиной самоубийства могли быть проблемы, возникшие в ходе ремонта аэропорта. Также, по данным николаевского издания "Новости-N", фамилия Волошина якобы фигурирует в показаниях украинского военнослужащего, проходящего в России свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing. Он утверждал, что самолет якобы мог быть сбит штурмовиком, пилотируемым Волошиным. Позже эта информация была опровергнута прокуратурой Нидерландов и украинскими следователями.

"Глава Николаевской областной госадминистрации обратился к народным депутатам взять это расследование под свой личный контроль. Мы обращаемся к правоохранительным органам, генеральному прокурору Юрию Луценко и главе МВД Арсену Авакову взять расследование этого дела под свой личный контроль и проинформировать (депутатов — ред.) о расследовании", — заявил Макарьян, выступая с заявлением депутатов от парламентского большинства в Раде во вторник.

В пресс-службе главного управления Нацполиции Украины в Николаевской области ранее заявили, что следствие рассмотрит все возможные версии причин гибели Волошина. В полиции сообщили, что на этот момент уголовное дело расследуется по статье "умышленное убийство", как это требует процедура в случае расследования дел о самоубийстве.