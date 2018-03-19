Луценко рассказал владельцам "Новой почты" о пересылке наркотиков

Фото Facebook Юрия Луценко

КИЕВ, 19 — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в понедельник провел встречу с соучредителем компании "Новая почта" Вячеславом Климовым, сообщается в Facebook Луценко.

Ранее владельцы предприятия сообщили об обысках в отделениях "Новой почты" и изъятии наличных средств.

По словам Луценко, представитель оператора экспресс-доставок в Украине подтвердил, что "санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на предприятиях "Новой почты" в нескольких городах страны были корректными. Они не сопровождались вооруженными спецподразделениями, изъятием оргтехники и тем более — не имели намерений рейдерского захвата, о чем кричат ​​ФБ манипуляторы".

Генпрокурор сообщил, что ознакомил Вячеслава Климова "с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой почты". В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизным алкогольных товаров и наркотических веществ". Луценко пояснил, что следствию поступила оперативная информация от МВД относительно вероятного уклонения от налогов в ходе денежных переводов.

"Мы не только нашли общий язык, но и разработали совместный план действий. Эта встреча показала эффективность открытого диалога. И правоохранители, и бизнес с важным реноме заинтересованы в устранении правонарушений", — считает Луценко.