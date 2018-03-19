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    Луценко рассказал владельцам "Новой почты" о пересылке наркотиков

    (обновлено: )12703
    В Генеральной прокуратуре состоялась встреча Юрия Луценко и совладельца "Новой почты". На встрече генпрокурор рассказал о найденных нарушениях в службе доставки, однако отметил, что стороны "разработали совместный план действий".
    Встреча Юрия Луценко и совладельца Новой почты Вячеслава Климова
    Фото Facebook Юрия Луценко

    КИЕВ, 19 — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в понедельник провел встречу с соучредителем компании "Новая почта" Вячеславом Климовым, сообщается в Facebook Луценко.

    Сергей Фурса
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    Ранее владельцы предприятия сообщили об обысках в отделениях "Новой почты" и изъятии наличных средств.

    По словам Луценко, представитель оператора экспресс-доставок в Украине подтвердил, что "санкционированные обыски, которые проводились представителями Генпрокуратуры на предприятиях "Новой почты" в нескольких городах страны были корректными. Они не сопровождались вооруженными спецподразделениями, изъятием оргтехники и тем более — не имели намерений рейдерского захвата, о чем кричат ​​ФБ манипуляторы".

    Генпрокурор сообщил, что ознакомил Вячеслава Климова "с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой почты". В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизным алкогольных товаров и наркотических веществ". Луценко пояснил, что следствию поступила оперативная информация от МВД относительно вероятного уклонения от налогов в ходе денежных переводов.

    "Мы не только нашли общий язык, но и разработали совместный план действий. Эта встреча показала эффективность открытого диалога. И правоохранители, и бизнес с важным реноме заинтересованы в устранении правонарушений", — считает Луценко.

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