Не научные фантазии Луценко. К чему привели обещания генпрокурора

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

12 мая 2016 года Юрий Луценко сел в кресло генпрокурора со всеми сопутствующими для украинской политики факторами: скандалами и целым списком громких заявлений. В первую очередь, речь шла о расследованиях по делам Майдана, уголовных делах против бывшей власти и конфискации денег Януковича. Впрочем, многое сказанное за это время, так и осталось на словах.

РИА Новости Украина вспоминает самые громкие заявления Луценко, которые так ничем и не закончились.

Луценко vs Савченко

Сегодняшние выступления генпрокурора Юрия Луценко и депутата Надежды Савченко звучали как какой-то сюр. Их взаимные обвинения, казалось, уже перешли все границы.

Утром на брифинге перед допросом в СБУ Савченко обвинила спикера Верховной Рады Андрея Парубия и генерального прокурора Юрия Луценко в сокрытии преступлений времен Евромайдана в 2014 году.

В ответ Луценко заявил, что намерен арестовать Надежду Савченко, так как следствие подозревает ее в подготовке теракта в Раде и располагает якобы "неопровержимыми доказательствами".

Читайте также: Тренд дня: "будет прикольно, если Савченко посадят"

По словам генпрокурора, Савченко планировала взорвать Раду и автоматами добить выживших.

"У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь в этом в этом зале боевыми гранатами, уничтожив две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", — сказал Луценко на заседании Рады.

Впрочем, за последнее время это уже далеко не первое громкое заявление генпрокурора.

Украинское фото Юрий Луценко в Верховной Раде, 15 марта 2018

Об уголовных делах против прошлой власти

Неоднократно обещал Луценко плотно заниматься делами против представителей бывшей власти. Однако в итоге — все ключевые фигуранты выехали из страны. Самым громким стал лишь заочный процесс над Януковичем, который длится до сих пор.

"Или силовики серьезно ударят по членам банды Януковича, или у нас будут новые силовики… Уголовных производств относительно известных экс-правительственных чиновников ПР много… Что мешает их реализовать – саботаж, непрофессионализм или маневры – неважно. Важно понимать, что без немедленного наказания прошлого зла невозможно получить поддержку на общую деолигархизацию. Время пошло на дни", — утверждал Луценко.

18 февраля 2018 года Луценко анонсировал открытые судебные процессы против бывшей власти и расстрелам на Майдане. Однако генпрокурор не уточнил, когда именно они начнутся, отметив лишь, что "скоро".

"Я ждал этой возможности долго. Конечно, ждал, не покладая рук — над этим работали сотни следователей спецдепартамента, других подразделений ГПУ. И вот наконец это случилось — столичный суд разрешил специальное досудебное следствие, а дальше заочное осуждение тех, кого мы подозреваем в организации расстрела "небесной сотни"", — сказал Луценко.

Майдан, Княжичи…много шума без результата

В декабре 2017 года Луценко заявлял, что следствие по основным делам Майдана, исполнителям и организаторам завершены на 80%.

"Таким образом, я могу сказать — основные дела Майдана и исполнителей, и организаторов — следствие завершило процентов на восемьдесят. Безусловно, еще есть чем заниматься и каждый руководитель следствия конечно хочет иметь больше подчиненных, но у меня в главном следственном управлении 150 следователей. Мы также не можем 3 года держать людей только на этих делах", — подытожил генпрокурор.

Вот только реальную меру наказания получили пока только два человека, а отбывает наказание прямо сейчас – один человек!

Власти признают, что это не тот результат, которого ожидает общество, однако говорят, что проведена "большая работа" для доказательства преступлений, которая еще не закончена.

Замялось в итоге и расследование трагедии в Княжичах.

В августе 2017 года Луценко заявлял, что по факту убийства пяти работников МВД в Княжичах объявлено подозрение экс-начальнику угрозыска Киева. Также его ведомство вручило три подозрения и готовит еще восемь.

"По факту убийства пяти работников МВД в селе Княжичи, превышения власти и халатности работников Национальной полиции объявлены подозрения бывшему начальнику управления уголовного розыска Киева Куряте, бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска райотдела Мариновскому, старшему инспектору КОРД Курте. Планируется вручение еще восьми подозрений", – отмечал он.

7 марта 2018 года стало известно, что Печерский суд Киева снял электронный браслет с начальника уголовного розыска столичной Нацполиции Леонида Куряты, подозреваемого в причастности к перестрелке.

Читайте также: Al Jazeera и деньги Януковича. Transparency требует от Луценко объяснений

Скандальная спецконфискация

В апреле 2017 года власти с гордостью рапортовали – суд вернул в бюджет $1,5 млрд якобы команды Виктора Януковича. Но позже всплыли и другие нюансы. Как писали СМИ, ссылаясь на решение суда, это, по большей части, вообще не деньги, а облигации внутреннего госзайма. Решение суда по конфискации власти и вовсе засекретили.

Под конец 2017 года Луценко анонсировал новую масштабную конфискацию "денег Януковича". Сначала говорилось о планах вернуть в бюджет еще около 5 млрд грн средств.

"Надеюсь, что на этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем открытием ряда уголовных производств по фактам небрежности в отношении тех, кто принял средства и не сможет донести их до людей", — заявлял Луценко.

Спустя месяц, в январе, Луценко сделал новое громкое заявление: правоохранители намерены провести спецконфискацию еще 3 млрд гривен Януковича и его окружения в первой половине 2018 года.

"Мы планируем провести спецконфискацию еще 3 млрд грн — в первой половине этого года. Как, где и когда, я не будут разглашать в интересах следствия", — сказал Луценко.

Ранее в октябре 2017 года Луценко с помпой заявлял, что в собственность государства будет возвращен и харьковский футбольный клуб "Металлист". Но какие именно это объекты и помещения, генпрокурор не уточнил.

"Мы с гордостью можем сообщить, что футбольный клуб "Металлист" будет принадлежать не беглецам-клептократам, а харьковчанам", — говорил Луценко.

По материалам из открытых источников интернет