Не научные фантазии Луценко. К чему привели обещания генпрокурора

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина
12 мая 2016 года Юрий Луценко сел в кресло генпрокурора со всеми сопутствующими для украинской политики факторами: скандалами и целым списком громких заявлений. В первую очередь, речь шла о расследованиях по делам Майдана, уголовных делах против бывшей власти и конфискации денег Януковича. Впрочем, многое сказанное за это время, так и осталось на словах.
РИА Новости Украина вспоминает самые громкие заявления Луценко, которые так ничем и не закончились.
Луценко vs Савченко
Сегодняшние выступления генпрокурора Юрия Луценко и депутата Надежды Савченко звучали как какой-то сюр. Их взаимные обвинения, казалось, уже перешли все границы.
Утром на брифинге перед допросом в СБУ Савченко обвинила спикера Верховной Рады Андрея Парубия и генерального прокурора Юрия Луценко в сокрытии преступлений времен Евромайдана в 2014 году.
В ответ Луценко заявил, что намерен арестовать Надежду Савченко, так как следствие подозревает ее в подготовке теракта в Раде и располагает якобы "неопровержимыми доказательствами".
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По словам генпрокурора, Савченко планировала взорвать Раду и автоматами добить выживших.
"У следствия есть неоспоримые доказательства того, что Надежда Савченко, народный депутат Украины, лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь в этом в этом зале боевыми гранатами, уничтожив две ложи – правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", — сказал Луценко на заседании Рады.
Впрочем, за последнее время это уже далеко не первое громкое заявление генпрокурора.
Об уголовных делах против прошлой власти
Неоднократно обещал Луценко плотно заниматься делами против представителей бывшей власти. Однако в итоге — все ключевые фигуранты выехали из страны. Самым громким стал лишь заочный процесс над Януковичем, который длится до сих пор.
"Или силовики серьезно ударят по членам банды Януковича, или у нас будут новые силовики… Уголовных производств относительно известных экс-правительственных чиновников ПР много… Что мешает их реализовать – саботаж, непрофессионализм или маневры – неважно. Важно понимать, что без немедленного наказания прошлого зла невозможно получить поддержку на общую деолигархизацию. Время пошло на дни", — утверждал Луценко.
18 февраля 2018 года Луценко анонсировал открытые судебные процессы против бывшей власти и расстрелам на Майдане. Однако генпрокурор не уточнил, когда именно они начнутся, отметив лишь, что "скоро".
"Я ждал этой возможности долго. Конечно, ждал, не покладая рук — над этим работали сотни следователей спецдепартамента, других подразделений ГПУ. И вот наконец это случилось — столичный суд разрешил специальное досудебное следствие, а дальше заочное осуждение тех, кого мы подозреваем в организации расстрела "небесной сотни"", — сказал Луценко.
Майдан, Княжичи…много шума без результата
В декабре 2017 года Луценко заявлял, что следствие по основным делам Майдана, исполнителям и организаторам завершены на 80%.
"Таким образом, я могу сказать — основные дела Майдана и исполнителей, и организаторов — следствие завершило процентов на восемьдесят. Безусловно, еще есть чем заниматься и каждый руководитель следствия конечно хочет иметь больше подчиненных, но у меня в главном следственном управлении 150 следователей. Мы также не можем 3 года держать людей только на этих делах", — подытожил генпрокурор.
Вот только реальную меру наказания получили пока только два человека, а отбывает наказание прямо сейчас – один человек!
Власти признают, что это не тот результат, которого ожидает общество, однако говорят, что проведена "большая работа" для доказательства преступлений, которая еще не закончена.
Замялось в итоге и расследование трагедии в Княжичах.
В августе 2017 года Луценко заявлял, что по факту убийства пяти работников МВД в Княжичах объявлено подозрение экс-начальнику угрозыска Киева. Также его ведомство вручило три подозрения и готовит еще восемь.
"По факту убийства пяти работников МВД в селе Княжичи, превышения власти и халатности работников Национальной полиции объявлены подозрения бывшему начальнику управления уголовного розыска Киева Куряте, бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска райотдела Мариновскому, старшему инспектору КОРД Курте. Планируется вручение еще восьми подозрений", – отмечал он.
7 марта 2018 года стало известно, что Печерский суд Киева снял электронный браслет с начальника уголовного розыска столичной Нацполиции Леонида Куряты, подозреваемого в причастности к перестрелке.
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Скандальная спецконфискация
В апреле 2017 года власти с гордостью рапортовали – суд вернул в бюджет $1,5 млрд якобы команды Виктора Януковича. Но позже всплыли и другие нюансы. Как писали СМИ, ссылаясь на решение суда, это, по большей части, вообще не деньги, а облигации внутреннего госзайма. Решение суда по конфискации власти и вовсе засекретили.
Под конец 2017 года Луценко анонсировал новую масштабную конфискацию "денег Януковича". Сначала говорилось о планах вернуть в бюджет еще около 5 млрд грн средств.
"Надеюсь, что на этот раз правительство будет более организованным, а мы им поможем открытием ряда уголовных производств по фактам небрежности в отношении тех, кто принял средства и не сможет донести их до людей", — заявлял Луценко.
Спустя месяц, в январе, Луценко сделал новое громкое заявление: правоохранители намерены провести спецконфискацию еще 3 млрд гривен Януковича и его окружения в первой половине 2018 года.
"Мы планируем провести спецконфискацию еще 3 млрд грн — в первой половине этого года. Как, где и когда, я не будут разглашать в интересах следствия", — сказал Луценко.
Ранее в октябре 2017 года Луценко с помпой заявлял, что в собственность государства будет возвращен и харьковский футбольный клуб "Металлист". Но какие именно это объекты и помещения, генпрокурор не уточнил.
"Мы с гордостью можем сообщить, что футбольный клуб "Металлист" будет принадлежать не беглецам-клептократам, а харьковчанам", — говорил Луценко.
По материалам из открытых источников интернет