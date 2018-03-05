Когда Луценко займется посадкой коррупционеров?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Генпрокуратуре хотят ввести наказание для судей, лояльных к коррупционерам. В частности, генпрокурор Юрий Луценко предложил сажать тех судей, которые будут выносить приговор за взятку меньше одного года лишения свободы. В 2017 году количество зарегистрированных приговоров по коррупционным делам превысило полторы тысячи. Всего на горячем поймали 9,5 тыс человек. При этом в большинстве случаев обвиняемые получали условный срок или штраф.

Насколько такие предложения могут быть эффективными на практике, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала председатель правления общественной организации "Антикоррупционный штаб", член общественного совета НАБУ Галина Янченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки пропозиції генпрокурора відповідають нормам українського, європейського законодавства? Чи справді це може бути певним механізмом боротьби з корупцією?

— Загалом, і остання ця заява Луценка під час його проголошення доповіді щодо звіту роботи ГПУ за останній рік, і деякі інші дії ГПУ вказують на те, що Луценко розпочав передвиборчу кампанію. На це вказує знову ж таки і реклама, яка останнім часом з'явилася на центральних телеканалах, і від якої так досить уперто відхрещується ГПУ, і такі гучні популістичні заяви на кшталт заяви про ініціювання цих змін до законодавства, які насправді мають досить велику частку правового нігілізму в собі.

Передвиборчої кампанії куди? На переобрання генпрокурором, в президенти, в парламент?

— Ми всі розуміємо, що наступного року нас чекають вибори і президентські, і парламентські. Луценко є чітко політичною фігурою. І він завжди нею і залишався, незалежно від посад, які він займав у виконавчій владі, чи коли він був міністром внутрішніх справ, чи зараз на посаді генпрокурора, він залишається, по-перше, досить політичною особою, по-друге, він є близькою особою і довіреною особою президента. Тому очевидно, що його діяльність і результати його на його посаді теж суттєвим чином впливають на загальний рейтинг команди президента. Загалом те, що можна сказати про цю заяву нещодавню, що особисто в мене склалося враження, що як раз такими популістичними заявами Юрій Віталійович намагався компенсувати низьку якість роботи прокуратури під час судового процесу. Навіть та сама статистика, яку він привів під час свого виступу, також є підтвердженням цього факту. Зокрема, він зазначав, що за попередній рік було зловлено на гарячому близько 9 тисяч осіб, при цьому до суду передано втричі менше справ. Тобто там близько 3 тисяч. Судові вироки прийняті ще по меншій кількості, там близько 1,5 тисячі осіб були засуджені певним чином. І ув'язнені лише близько сотні людей. І щоб підвищувати якість роботи прокуратури, треба теж боротися з корупцією прокурорів, тому що такі факти мають місце — і недобросовісна робота, і низька підготовка, і певні корупційні прояви. Замість того, щоб долати ці моменти в прокуратурі, Луценко пропонує нам зробити законодавчі зміни, зокрема, якими визнавати суддів, які винесли рішення, які не подобаються ГПУ, такими, ніби вони є завідомо неправосудними. Це просто правовий нігілізм.

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На сьогодні в нас законодавство яким чином регулює покарання для хабарників?

— На сьогодні там є різна відповідальність, передбачена в залежності від статті, по якій притягається підозрювана особа. І також в залежності від розміру, наприклад, хабара, який отримується, або від тих чи інших збитків, які наносяться.

Мова йде в першу чергу про штраф, про відшкодування збитків чи про ув'язнення?

— Все залежить від серйозності злочину. Наприклад, за ті самі порушення щодо недостовірних відомостей в електронній декларації передбачена як дисциплінарна, так і адміністративна, і кримінальна відповідальність. І кримінальна відповідальність, зокрема, наприклад, можливо, ув'язнення, наступає тільки з певного порогу. Тому що якщо людина задекларувала, наприклад, чи не задекларувала, умовно, тисячу гривень або якусь невелику суму, то очевидно, що не можна її за такий проступок саджати. З іншого боку, якщо є порушення, яке оцінюється мільйонами, то це так само може бути кримінальним правопорушенням. Тобто все залежить від розміру збитків, порушень і самого злочину.

Коли мова йде про декларування, про перевірку доброчесності тих людей, які будуть обіймати певні державницькі посади, тут можна дисциплінарним обмежуватися покаранням? Чи потрібно, щоб в нас була кримінальна відповідальність за подібне?

— На мою точку зору, в законодавстві тому і передбачили різний ступінь відповідальності за різні злочини. Повертаючись до цієї ініціативи Юрія Віталійовича, мені здається, що варто в першу чергу зробити наголос на якісній і професійній роботі прокурорів під час судового процесу замість того, щоб пропонувати якісь законодавчі зміни, які більше виглядають як правовий нігілізм. Більше того, я хочу наголосити на тому, що насправді зараз ми можемо просто обговорювати лише заяву Луценка, тому що від заяви самого Луценка і його прес-секретарів пройшло більше тижня, але на сьогоднішній день ми не маємо інформації про жоден зареєстрований законопроект. Тобто насправді це все може залишитися лише словами, публічними виступами, і ніякого практичного втілення не мати.

Збільшувати відповідальність за хабарництво в Україні — це спосіб підняти оберти боротьби з корупцією? Антикорупційний суд допоможе з проблемою корупції в країні?

— Давайте розділимо ці питання на дві частини. Перше, що стосується підвищення відповідальності, чи це буде сприяти зменшенню корупції, в принципі, на мою точку зору, зменшенню корупції може сприяти в першу чергу невідворотність покарання. На сьогодні ми бачимо, що велика кількість злочинів так і залишається непокараними. І це в сфері корупційних злочинів, а також в сфері різних дрібних, адміністративних злочинів, насильницьких тощо. На сьогодні ми бачимо достатньо низьку якість роботи і правоохоронних органів, і подекуди органів внутрішніх справ. Те, що стосується Антикорупційного суду, він, в першу чергу, покликаний розвантажити суди загальної юрисдикції і розглядати справи, які стосуються топ-корупціонерів… І на сьогоднішній день, оскільки більшість судів розглядають справи топ-корупціонерів, ми це вже спостерігаємо, роками, то Антикорупційний суд, який буде спеціалізуватися на цих справах, який не буде перевантажений різними дрібними справами, він може пришвидшити розгляд таких справ. І ми можемо уникнути дуже багатьох прикрих випадків, як, наприклад, з ситуацією, коли депутати, які роздають гроші і підкуповують парламент цілими фракціями, вони зараз спокійно живуть і насолоджуються життям за кордоном, в Лондоні або в інших прекрасних містах… Не в Україні. Не притягнені до відповідальності.

Наскільки часто ми говоримо про унеможливлення створення передумов для корупції?

— Це дуже хороше питання. Тому що на мою точку зору, теж значно ефективніше є створення таких передумов і системних рішень, які б унеможливлювали саму корупцію, які б запобігали корупції. В Україні на сьогодні є спеціалізований орган, покликаний займатися саме цією сферою. Це НАЗК. Втім, на превеликий жаль, з усіх новостворених антикорупційних органів як раз НАЗК проявляє найменшу активність і ефективність, і більше того, навіть на сьогодні можна говорити, що окремі справи, в яких у НАЗК є прогрес, вони мають теж політично забарвлений характер.

Напомним, кандидат исторических наук, политический аналитик Валентин Гайдай в эфире "ГС" заявил, что успеха в борьбе с коррупцией не будет, пока этого не захочет власть. Он отмечает, что можно создать множество различных институтов для борьбы с коррупцией, но если руководство государства не заинтересовано в ее искоренении, толку будет ноль.