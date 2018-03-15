Дела Добкина и Новинского в 2018 году передадут в суд - Луценко

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Уголовные дела в отношении народных депутатов Михаила Добкина и Вадима Новинского будут переданы в суд в первой половине 2018 года, заявил в Верховной Раде Юрий Луценко. УНИАН Когда Луценко займется посадкой коррупционеров?

"Двое народных депутатов, из которых снята депутатская неприкосновенность по моей инициативе, по материалам Генеральной прокуратуры Украины, а именно Добкин и Новинский материалы следствия по ним завершаются и мы ждем последних экспертиз, и дела этого года, мы рассчитываем, что в первой половине, будут переданы в суд. И именно там состоится определение их вине ", — сказал генпрокурор Украины.

"То же касается представлений, которые я подписывал по материалам НАБУ И САП в отношении народных депутатов Розенблатта и Полякова, досудебное следствие по которым после завершения будет также передано к следствию", — пообещал Луценко.

Ранее Луценко заявлял, что намерен добиться от Верховной Рады представления на привлечение к ответственности внефракционного депутата Надежды Савченко, которую вызвали на допрос в СБУ в связи с делом Владимира Рубана.