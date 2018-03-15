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    Дела Добкина и Новинского в 2018 году передадут в суд - Луценко

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    Генеральный прокурор Украины намерен в первой половине 2018 года передать в суд дела в отношении народных депутатов Вадима Новинского и Михаила Добкина.
    Вадим Новинский и Юрий Луценко в здании Верховной Рады
    УНИАН

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Уголовные дела в отношении народных депутатов Михаила Добкина и Вадима Новинского будут переданы в суд в первой половине 2018 года, заявил в Верховной Раде Юрий Луценко.

    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН
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    "Двое народных депутатов, из которых снята депутатская неприкосновенность по моей инициативе, по материалам Генеральной прокуратуры Украины, а именно Добкин и Новинский материалы следствия по ним завершаются и мы ждем последних экспертиз, и дела этого года, мы рассчитываем, что в первой половине, будут переданы в суд. И именно там состоится определение их вине ", — сказал генпрокурор Украины.

    "То же касается представлений, которые я подписывал по материалам НАБУ И САП в отношении народных депутатов Розенблатта и Полякова, досудебное следствие по которым после завершения будет также передано к следствию", — пообещал Луценко.

    Ранее Луценко заявлял, что намерен добиться от Верховной Рады представления на привлечение к ответственности внефракционного депутата Надежды Савченко, которую вызвали на допрос в СБУ в связи с делом Владимира Рубана.

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