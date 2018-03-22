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    Заседание комитета Рады: доклад Луценко, пояснения Савченко. Онлайн

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    На заседании Регламентного комитета выступил генпрокурор Юрий Луценко, озвучив доказательства против переговорщика Владимира Рубана и нардепа Надежды Савченко. Она дала свои пояснения, заявив, что знала о слежке и прослушке.

    В четверг, 22 марта, Верховная Рада планирует рассмотреть представление Генеральной прокуратуры об уголовном преследовании, снятии неприкосновенности и задержании народного депутата Надежды Савченко.

    Утром началось заседание Регламентного комитета, на котором генеральный прокурор Юрий Луценко зачитывает список обвинений и доказательств вины переговорщика Владимира Рубана и народного депутата Надежды Савченко

    Луценко заявил, что доказательства против Савченко подтверждены работниками силовых структур, которые проводили разработку по делу. Он просит удовлетворить представления ГПУ и дать разрешения на задержание Савченко.

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    На заседании комитета присутствует Савченко, она дает свои пояснения.

    Ранее Луценко уже обвинил ее в подготовке террористического акта в зале парламента: якобы Савченко намеревалась забросать гранатами правительственную и президентские ложи, а ее сообщники должны были обрушить купол здания Рады.

    Народный депутат и советник министра внутренних дел Антон Геращенко уже опубликовал фотокопии представления Генеральной прокуратуры Украины на привлечение к уголовной ответственности Надежды Савченко.

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