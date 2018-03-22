Заседание комитета Рады: доклад Луценко, пояснения Савченко. Онлайн

В четверг, 22 марта, Верховная Рада планирует рассмотреть представление Генеральной прокуратуры об уголовном преследовании, снятии неприкосновенности и задержании народного депутата Надежды Савченко.

Утром началось заседание Регламентного комитета, на котором генеральный прокурор Юрий Луценко зачитывает список обвинений и доказательств вины переговорщика Владимира Рубана и народного депутата Надежды Савченко

Луценко заявил, что доказательства против Савченко подтверждены работниками силовых структур, которые проводили разработку по делу. Он просит удовлетворить представления ГПУ и дать разрешения на задержание Савченко.

Смотрите также: Опубликовано видео с пугающе странной Савченко

На заседании комитета присутствует Савченко, она дает свои пояснения.

Ранее Луценко уже обвинил ее в подготовке террористического акта в зале парламента: якобы Савченко намеревалась забросать гранатами правительственную и президентские ложи, а ее сообщники должны были обрушить купол здания Рады.

Народный депутат и советник министра внутренних дел Антон Геращенко уже опубликовал фотокопии представления Генеральной прокуратуры Украины на привлечение к уголовной ответственности Надежды Савченко.

Читайте также: Соцсети: Савченко — в психушку? Отделим реальность от бреда