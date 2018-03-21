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    Савченко утверждает, что Тимошенко общалась с главой ДНР Захарченко

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности (103)

    (обновлено: )45302
    Скандальный нардеп Надежда Савченко утверждает, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко "хотела, чтобы ее поддержал Донбасс".
    Надежда Савченко и Юлия Тимошенко. Архивное фото
    Fаcebook ВО "Батьківщина"

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Экс-премьер-министр и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко общалась с главой непризнанной ДНР Александром Захарченко, заявила внефракционный нардеп Надежда Савченко.

    Надежда Савченко на фоне зала Верховной Рады
    Скриншот dfysx dfysx
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    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Представление ГПУ Рада рассмотрит на заседании 22 марта. 

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    "Во второй раз, когда я поехала с Захарченко и Плотницким на переговоры, чтобы можно было поговорить напрямую про освобождение людей (как это в 2014 году было — можно было отдавать и возвращать людей) – я тогда узнала, что с тем же Захарченко когда-то общалась и Юлия Владимировна. На грани слома Майдана и войны. Но она постаралась этого избежать и осудила меня за то, что я общалась", — сказала Савченко в эфире телеканала NEWSONE.

    "На какие именно темы общалась Юлия Владимировна? Конечно, только об Украине. Она хотела, чтобы ее поддержал Донбасс. Поэтому вот это лицемерие, которым "Батькивщина" все время красиво прикрывается, меня поразило до глубины души", — отметила скандальный народный депутат.

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    Савченко ранее была осуждена в России на 22 года по обвинению в причастности к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года она была помилована, после чего вернулась на родину. В Верховную Раду Савченко прошла по спискам партии "ВО "Батькивщина". 

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