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    Политика

    Савченко: Порошенко испугался, как только меня увидел

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    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности (102)

    (обновлено: )6510
    По словам скандального народного депутата, испуг в глазах президента она увидела при первой их встрече во время рукопожатия.
    Надежда Савченко и Петр Порошенко. Архивное фото
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Внефракционный народный депутат Надежда Савченко утверждает, что увидела страх в глазах Петра Порошенко, когда впервые пожала ему руку.

    Надежда Савченко на фоне зала Верховной Рады
    Скриншот dfysx dfysx
    Бабах! В сети опубликовано видео с пугающе странной Савченко

    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

    "Мою сестру начали использовать в политике и видели, что она не управляема партией "Батькившина", они очень боялись моего возвращения. Каждый раз, общаясь с сестрой, я это слышала, она мне рассказывала, что происходит, я понимала, как меня там сильно "хотят" видеть — желательно мертвой. И Порошенко испугался — не тогда, когда ему начали докладывать, что возможен теракт. Он испугался – по первому взгляду видно – как только меня увидел, как только я ему пожала руку. Я такие испуганные глаза видела только в сессионном зале, когда я зашла и пустили слух, что у меня есть гранаты", — заявила Савченко в эфире телеканала NEWSONE.

    "Давайте не будем лицемерами – все вы ездили на суды, потому что вам нужен был пиар. Никто не думает про людей, потому что если бы вы думали, вы бы поехали со мной к Карпюку и Клыху, вы бы вытянули Сенцова и Кольченко", — заявила народный депутат.

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    Савченко ранее была осуждена в России на 22 года по обвинению в причастности к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года она была помилована, после чего вернулась на родину. В Верховную Раду Савченко прошла по спискам партии "ВО "Батькивщина". 

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