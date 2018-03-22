Пафосное заявление Савченко о готовности баллотироваться в президенты

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко подтвердила, что намерена баллотироваться на пост президента Украины.

"Я сказал в тот же день, когда вышла (из российской тюрьмы – Ред.) или на первой своей пресс-конференции, что буду баллотироваться в президенты Украины. Я не то человек, который изменяет своим словам. Я буду, и мы увидим, что из этого выйдет. Может, для вас это будет смешно и нелепо, но может кто-то ждет этого", — заявила Савченко в прямом эфире одного из телеканалов.

Читайте также — Карасев: украинцев ждут выборы без выбора

Это уже не первое заявление Савченко о ее готовности участвовать в выборах главы государства.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Представление ГПУ Рада рассмотрит на заседании 22 марта.

Читайте также: Сюр под названием "дело Савченко"

Савченко ранее была осуждена в России на 22 года по обвинению в причастности к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года она была помилована, после чего вернулась на родину. В Верховную Раду Савченко прошла по спискам партии "ВО "Батькивщина".