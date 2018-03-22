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    Пафосное заявление Савченко о готовности баллотироваться в президенты

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    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности (104)

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    Скандальный народный депутат подтвердила готовность баллотироваться на пост главы государства, подчеркнув, что и раньше об этом заявляла.
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    Внефракционный народный депутат Надежда Савченко подтвердила, что намерена баллотироваться на пост президента Украины.

    Надежда Савченко на фоне зала Верховной Рады
    Скриншот dfysx dfysx
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    "Я сказал в тот же день, когда вышла (из российской тюрьмы – Ред.) или на первой своей пресс-конференции, что буду баллотироваться в президенты Украины. Я не то человек, который изменяет своим словам. Я буду, и мы увидим, что из этого выйдет. Может, для вас это будет смешно и нелепо, но может кто-то ждет этого", — заявила Савченко в прямом эфире одного из телеканалов. 

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    Это уже не первое заявление Савченко о ее готовности участвовать в выборах главы государства. 

    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что у следствия есть "неопровержимые доказательства" того, что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию. Представление ГПУ Рада рассмотрит на заседании 22 марта. 

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    Савченко ранее была осуждена в России на 22 года по обвинению в причастности к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года она была помилована, после чего вернулась на родину. В Верховную Раду Савченко прошла по спискам партии "ВО "Батькивщина". 

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