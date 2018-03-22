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    Красноречивая Савченко. Заседание Регламентного комитета Рады

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности (119)

    (обновлено: )67423
    Регламентный комитет Рады обсуждает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Регламентный комитет Рады обсуждает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Регламентный комитет Рады обсуждает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Регламентный комитет Рады обсуждает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Регламентный комитет Рады обсуждает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Регламентный комитет Рады обсуждает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Регламентный комитет Рады обсуждает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Регламентный комитет Рады обсуждает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Регламентный комитет Рады обсуждает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Надежда Савченко показала гранаты, которые принесла в Раду
    Украинское фото
    Регламентный комитет Рады обсуждает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Украинское фото
    Регламентный комитет Рады обсуждает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Украинское фото
    Регламентный комитет Рады обсуждает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Украинское фото
    Регламентный комитет Рады обсуждает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Украинское фото
    Регламентный комитет Рады обсуждает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Украинское фото
    Регламентный комитет Рады обсуждает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Украинское фото
    Регламентный комитет Рады обсуждает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Украинское фото

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    Надежда Савченко показала гранаты, которые принесла в Раду

    Регламентный комитет Верховной Рады поддержал представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности, задержании и аресте внефракционного депутата Надежды Савченко.

    Такие решения депутаты поддержали единогласно.

    Как заявил ранее генпрокурор, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

    Смотрите также: Снятие неприкосновенности с Надежды Савченко. Онлайн

    Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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