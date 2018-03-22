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    "Жуйте гранаты". Луценко и Савченко сцепились в словесной перепалке

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности (118)

    (обновлено: )915101
    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и депутат Надежда Савченко сцепились в словесной перепалке во время заседания комитета Верховной Рады.
    Видеоканал 112 Украина на Youtube

    Генпрокурор в заключительном слове перед голосованием заявил, что Савченко вышла из российской тюрьмы "нашпигованная пропагандой".

    Надежда Савченко показала гранаты, которые принесла в Раду
    УНИАН
    ТЕМА ДНЯ: Надежда Савченко - снятие неприкосновенности

    В ответ Савченко обвинила его в преступлениях на Майдане.

    "Жуйте гранаты", — заявил Луценко.

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    20 марта украинский депутат Антон Геращенко опубликовал документы из Генеральной прокуратуры о просьбе в Верховную Раду о согласии на привлечение Надежды Савченко к уголовной ответственности и на ее задержание. В настоящее время на Савченко распространяется депутатская неприкосновенность.

    В документах говорится, что она совершала тяжкие и особо тяжкие преступления. В частности, речь идет о том, что она якобы вступила в сговор с рядом лиц, включая лидера ДНР Захарченко, для насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.

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