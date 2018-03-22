"Жуйте гранаты". Луценко и Савченко сцепились в словесной перепалке

Генпрокурор в заключительном слове перед голосованием заявил, что Савченко вышла из российской тюрьмы "нашпигованная пропагандой".

В ответ Савченко обвинила его в преступлениях на Майдане.

"Жуйте гранаты", — заявил Луценко.

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20 марта украинский депутат Антон Геращенко опубликовал документы из Генеральной прокуратуры о просьбе в Верховную Раду о согласии на привлечение Надежды Савченко к уголовной ответственности и на ее задержание. В настоящее время на Савченко распространяется депутатская неприкосновенность.

В документах говорится, что она совершала тяжкие и особо тяжкие преступления. В частности, речь идет о том, что она якобы вступила в сговор с рядом лиц, включая лидера ДНР Захарченко, для насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.