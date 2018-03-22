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    Политика

    ТЕМА ДНЯ: Надежда Савченко - снятие неприкосновенности

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    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности (109)

    (обновлено: )50921
    На 22 марта в Верховной Раде назначено рассмотрение вопроса о лишении неприкосновенности Надежды Савченко. Если парламент даст на это согласие, задержание Савченко может состоятся прямо в сессионном зале.
    Надежда Савченко на заседании Регламентного комитета Верховной Рады

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В четверг, 22 марта, Верховная Рада планирует рассмотреть представление Генеральной прокуратуры об уголовном преследовании, снятии неприкосновенности и задержании народного депутата Надежды Савченко.

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    Утром в регламентном комитете Рады выступил генеральный прокурор Юрий Луценко, который зачитал обвинения в отношении Савченко.

    Луценко заявил, что доказательства против Савченко подтверждены работниками силовых структур, которые проводили разработку по делу. Он просит удовлетворить представления ГПУ и дать разрешения на задержание Савченко.

    На заседании комитета присутствует Савченко, она дает свои пояснения. Она заявила, что знала о слежке силовых структур, что она неоднократно пересекала линию соприкосновения в Донбассе, переодеваясь и используя парики.

    Надежда Савченко на заседании Регламентного комитета Верховной Рады

    Также Савченко заявила, что является абсолютно психически здоровой и что она неоднократно проходила проверку во время службы в ВСУ и во время заключения в РФ.

    В ходе заседания Савченко показала гранаты, которые приносила в Раду — это оказались фрукты.

    Надежда Савченко показала гранаты, которые принесла в Раду

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    Напомним, Луценко уже обвинял ее в подготовке террористического акта в зале парламента: якобы Савченко намеревалась забросать гранатами правительственную и президентские ложи, а ее сообщники должны были обрушить купол здания Рады.

    Народный депутат и советник министра внутренних дел Антон Геращенко уже опубликовал фотокопии представления Генеральной прокуратуры Украины на привлечение к уголовной ответственности Надежды Савченко.

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    Накануне рассмотрения вопроса о лишении неприкосновенности Савченко явилась на заседание парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны, членом которого она являлась до решения об ее исключении. Свое исключение из комитета она не признает и представила на комитете копию обращения в суд об обжаловании решения ВР.

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