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    Политика

    Савченко: Звезду Героя не отдам

    Тема:

    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (131)

    (обновлено: )61312
    По словам народного депутата Надежды Савченко, добровольно она не откажется от звезды Героя Украины и мандата народного депутата Верховной Рады.
    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Нардеп Надежда Савченко заявила, что добровольно не откажется от звезды Героя Украины и мандата депутата Верховной Рады.

    Полное видео доказательств Генпрокуратуры против Савченко и Рубана
    Видео Генеральной прокуратуры Украины
    Опубликовано полное видео доказательств ГПУ против Савченко и Рубана

    Об этом она заявила с трибуны парламента в четверг во время рассмотрения вопроса о лишении ее депутатской неприкосновенности.

    "Что труднее предать первым — положить вам мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы, или отказаться от звезды Героя, как многие хотят?" — задала она вопрос в начале выступления.

    Ранее в четверг регламентный комитет Рады поддержал представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности, задержании и аресте Савченко.

    Как заявил ранее генпрокурор Украины, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

    Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

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