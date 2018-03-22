Савченко: Звезду Героя не отдам

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Нардеп Надежда Савченко заявила, что добровольно не откажется от звезды Героя Украины и мандата депутата Верховной Рады.

Об этом она заявила с трибуны парламента в четверг во время рассмотрения вопроса о лишении ее депутатской неприкосновенности.

"Что труднее предать первым — положить вам мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы, или отказаться от звезды Героя, как многие хотят?" — задала она вопрос в начале выступления.

Ранее в четверг регламентный комитет Рады поддержал представление генпрокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности, задержании и аресте Савченко.

Как заявил ранее генпрокурор Украины, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Он внес в Раду представление на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Обвинения против Савченко появились в связи с делом руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого задержали с крупной партией оружия при попытке выехать из самопровозглашенной ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Сама Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".