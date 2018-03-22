Рада дала согласие на задержание и арест Савченко

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины в четверг проголосовала за привлечение уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко, ее задержание и арест.

За привлечение к уголовной ответственности проголосовал 291 народный депутат, за разрешение на задержание — 277 депутатов, и за разрешение на арест — 268 народных избранников.

Утром 22 марта состоялось заседание Регламентного комитета, на котором генеральный прокурор Юрий Луценко зачитал список обвинений и доказательств вины переговорщика Владимира Рубана и народного депутата Надежды Савченко. Комитет дал свое согласие на привлечение Савченко к ответственности.

Позднее, выступая в Верховной Раде, Луценко продемонстрировал видео с доказательствами вины Савченко. Она, давая пояснения с трибуны парламента, заявила, что не намерена отдавать звезду Героя Украины.

REUTERS Valentyn Ogirenko Савченкго сдала депутатскую карточку и вышла из здания ВР

После голосования Савченко покинула зал заседаний, сдала свою карточку для голосования и вышла из Верховной Рады.

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