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    Политика

    Рада дала согласие на задержание и арест Савченко

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    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (131)

    (обновлено: )92628
    Народные депутаты собрали достаточно голосов для привлеченич уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко, ее задержание и арест. После голосования Савченко покинула Раду.
    Рада рассматривает снятие неприкосновенности с Надежды Савченко
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины в четверг проголосовала за привлечение уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко, ее задержание и арест.

    Заседание регламентного комитета Рады с участием Луценко
    Снятие неприкосновенности с Надежды Савченко

    За привлечение к уголовной ответственности проголосовал 291 народный депутат, за разрешение на задержание — 277 депутатов, и за разрешение на арест — 268 народных избранников.

    Утром 22 марта состоялось заседание Регламентного комитета, на котором генеральный прокурор Юрий Луценко зачитал список обвинений и доказательств вины переговорщика Владимира Рубана и народного депутата Надежды Савченко. Комитет дал свое согласие на привлечение Савченко к ответственности.

    Позднее, выступая в Верховной Раде, Луценко продемонстрировал видео с доказательствами вины Савченко. Она, давая пояснения с трибуны парламента, заявила, что не намерена отдавать звезду Героя Украины.

    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Савченкго сдала депутатскую карточку и вышла из здания ВР

    После голосования Савченко покинула зал заседаний, сдала свою карточку для голосования и вышла из Верховной Рады.

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