Верховная Рада — киноклуб для избранных

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В Раде громко анонсировали на четверг "шокирующее видео" о народной избраннице Надежде Савченко, которая, по заявлениям Генеральной прокуратуры, готовила кровавый теракт в стенах парламента. Собственно, на 22 марта в сессионном зале планируются к рассмотрению представления ГПУ о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко, к чему и приурочен показ.

"В среду будет рассматриваться вопрос на комитете. Генпрокурор будет в четверг. Фракция БПП будет голосовать за все три позиции – снятие неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокирует все общество", — заявила представитель президента в парламенте и супруга генпрокурора Ирина Луценко, подробности не уточнив.

При этом Раде ранее уже был опыт "кинопоказов" по депутатам. Но в итоге все эти распиаренные Генеральной прокуратурой дела успехом не увенчались. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.

Взятки Мосийчука

В 2015 году народный депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук стал фигурантом громкого коррупционного скандала. Так, в сентябре Виктор Шокин, который на тот момент занимал пост генерального прокурора, на заседании парламента показал видео, в котором Мосийчук просит и получает взятку в 450 тыс гривен за помощь в предпринимательской деятельности, а также рассказывает своему собеседнику о "расценках" на депутатские запросы.

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Мосийчук подозревался в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч.2, 3 ст.296 (хулиганство), ч.1,2 ст.350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг), ч.1 ст.376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч.1,2 ст.377 (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного) Уголовного кодекса Украины".

После показа этих кадров Рада лишила Мосийчука неприкосновенности и дала добро на задержание. Далее в здание парламента прибыли силовики и задержали Мосийчука, после чего он был доставлен в Генпрокуратуру.

Примечательно, что уже через два месяца после задержания нардеп был освобожден из-под стражи и в судебном порядке восстановил депутатский иммунитет — ВАСУ признал незаконным постановление Рады о снятии депутатской неприкосновенности с Мосийчука и его аресте.

Вместе с тем в 2016 году сменивший на посту генпрокурора Шокина Юрий Луценко заявил о продолжении расследования уголовного производства в отношении нардепа. По его словам, это дело должно еще раз пройти процедуру в Верховной Раде, но до сегодняшнего дня никаких подвижек в этом вопросе больше не было.

Янтарные махинации Розенблата и Полякова

Не менее громким было дело с нардепами Бориславом Розенблатом и Максимом Поляковым. Оба народных депутата подозреваются в получении взятки за содействие иностранной компании в организации добычи янтаря в Житомирской области. Так, Розенблата обвиняли во взяточничестве на общую сумму 285 тысяч долларов, а Полякова — в получении неправомерной выгоды в размере 7500 долларов. Антикоррупционное бюро утверждало, что под видом рекультивации земель в Житомирской области планировалась фактическая добыча янтаря и в дальнейшем его реализация через оффшоры, учредителем которых является сестра Розенблата.

Летом минувшего года Генеральная прокуратура подала в Раду представления на снятие непиркосновенности с нардепов и привлечение их к уголовной ответственности. В начале июля на заседании регламентного комитета по рассмотрению этих представлений ГПУ и САП показали видео так называемого "фильма", в котором показывают "янтарную схему", организованную Розенблатом.

На видео зафиксированы встречи и переговоры агента НАБУ Екатерины с помощницей депутата Полякова Татьяной Любонько, самим Поляковым и Розенблатом о передаче денег за внесение правок в законопроекты.

Позднее парламент разрешил Генпрокуратуре привлечь Розенблата и Полякова к уголовной ответственности, но без задержания и ареста. После этого по решениям суда на Розенблата и Полякова надели средство электронного контроля перемещения, так называемый "электронный браслет". Вместе с тем уже осенью ситуация получила развитие — в столичном аэропорту в Жулянах сотрудники НАБУ задержали Розенблата при попытке вылететь в Германию. При себе у нардепа были золото и бриллианты. В итоге Печерским районным судом Розенблат был признан пострадавшим в результате превышения полномочий к нему со стороны детективов НАБУ во время задержания в аэропорту.

На сегодняшний день электронные браслеты с нардепов уже сняли, но не отменили обязанности являться к детективу, прокурору или в суд по первому вызову, не общаться со свидетелями, сдать паспорта органам досудебного следствия и не выезжать за пределы Украины без разрешения. Впрочем, досудебное расследование по громкому "янтарному делу" пока что не завершено.

Кино при Пшонке

Не чужд показам в Раде фильмов ГПУ был и Виктор Пшонка. В декабре 2013 года в парламенте он показал кадры, которые должны были проиллюстрировать радикальные настроения среди протестующих на Евромайдане, призывы к свержению власти и насилию по отношению к правоохранительным органам. На видео якобы "группа агрессивно настроенных молодых людей, подготовленных соответствующим образом, нападали на силовиков и использовали цепи, дубинки и слезоточивый газ".

В показанном сюжете на кадры беспорядков на Банковой был наложен текст, из которого выходило, что виноваты представители организаций УНА-УНСО, "Патриоты Украины" и "Братство".

На табло показали события не только с Евромайдана и Банковой, но и предыдущие акции протеста – блокирование здания правительства, где люди в масках распыляют газ на милицию, спецназ. Были показаны и кадры, как "неустановленные радикальные личности наносят многочисленные удары представителям правоохранительных органов". Среди роликов было и выступление священника УГКЦ из Коломыи, в котором он призывает взять в руки оружие. Однако, впоследствии оказалось, что этому видео со священником на момент показа в Раде было уже более трех лет, а самого Пшонку обвинили в том, что ролик смонтирован.

По данным материалов открытых источников интернет