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    Адвокаты Савченко готовятся обжаловать ее возможный арест

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    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (161)

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    По словам одного из защитников Надежды Савченко Виктора Чевгуза, ее "задержание было незаконным в порядке ст. 208 пункт 1". Также он заявил, что арест нардепа будет оспариваться.
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    УНИАН

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Задержание внефракционного народного депутата Украины Надежды Савченко было незаконным, заявил адвокат политика Виктор Чевгуз, передает УНИАН.

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    В четверг, 22 марта, Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласиена снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. Суд по избранию меры пресечения Савченко назначен на утро пятницы, 23 марта.

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    "Следует заметить, что задержание Савченко было незаконным в порядке ст. 208 пункт 1, который предусматривает, что лицо задерживают в том случае, если оно было задержано на месте совершения преступления или сразу непосредственно после него. Все вы знаете, что она была задержана в помещении Верховной Рады и никакого преступления там или после, она не совершала. Поэтому, конечно, мы с коллегой сразу написали, что задержание — незаконное", — заявил Чевгуз.

    По словам адвоката, защита будет писать возражения и на возможное удовлетворение судом ходатайства — арест.

    "240 страниц приложений нам предоставили к их ходатайству. Будем с коллегой ночью работать, а завтра опровергать", — отметил он.

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    В свою очередь еще один защитник Савченко адвокат Дмитрий Бугай сообщил, что генеральный прокурор Юрий Луценко вручил подозрение его клиентке лично ориентировочно в 14.30.

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    На вопрос, как сейчас чувствует себя Савченко, Бугай ответил: "Держится очень хорошо". Он также отметил, что Савченко проведет ночь в помещении СБУ, где проходил ее допрос.

    Напомним, ранее ГПУ перечислила инкриминируемые Савченко статьи УК Украины.

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