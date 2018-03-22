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    Изгнание из "рая", или Один день из жизни Нади. Лучшие фотожабы

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    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (152)

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    Верховная Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента, после чего она пешком отправилась в следственный изолятор СБУ для оформления задержания.

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    Лучшие фотожабы — в подборке РИА Новости Украина.

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    Как заявил ранее генпрокурор Украины, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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