Экс-глава украинского Интерпола о Савченко и монополии власти на насилие

"Она (Надежда Савченко — Ред.) не могла организовать теракт, но говорить об этом она могла. Оказывается, 93% населения Украины это поддерживает. Они считают, что очень правильно взорвать, расстрелять Верховную Раду", — заявил Куликов в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента, после чего она пешком оправилась в следственный изолятор СБУ для оформления задержания. Как заявил ранее генпрокурор Украины, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.