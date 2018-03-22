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    Экс-глава украинского Интерпола о Савченко и монополии власти на насилие

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    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (157)

    (обновлено: )22630
    Юрист, народный депутат Украины VI созыва, руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине (2005-2007) Кирилл Куликов заявил, что монополия власти на насилие в Украине поделена в частных интересах.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Она (Надежда Савченко — Ред.) не могла организовать теракт, но говорить об этом она могла. Оказывается, 93% населения Украины это поддерживает. Они считают, что очень правильно взорвать, расстрелять Верховную Раду", — заявил Куликов в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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    Рада в четверг дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, ее задержание и арест. Депутату зачитали текст подозрения в здании парламента, после чего она пешком оправилась в следственный изолятор СБУ для оформления задержания. Как заявил ранее генпрокурор Украины, у следствия есть "неопровержимые доказательства", что Савченко планировала теракт в здании парламента. Ей грозит от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения.

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