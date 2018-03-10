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    Кирилл Куликов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Куликов: ряды украинских правоохранителей очистили от профессионалов. Видео
    Правоохранители и "чистки". Мнение экс-главы укрбюро Интерпола 
    00:57 10.11.2017
    178Криминальные войны в Украине
    Народный депутат Украины VI созыва, руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине (2005-2007) Кирилл Куликов считает, что "правоохранительная система умышленно уничтожена".
    Наручники
    Шокируем весь мир. За что международные секс-преступники полюбили Украину
    08:36 04.08.2017
    1867Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Украина стала убежищем для иностранных секс-преступников. К нам едут не только воры и убийцы, но и педофилы, и насильники всех мастей.
    Взрыв авто в Киеве
    Куликов: новый страшный рубеж - радиоуправляемый фугас - взят
    15:54 28.06.2017
    2845Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Взрыв автомобиля в столице Украины и гибель руководителя спецназа ГУР, а ранее в Мариуполе подрыв начальника управления контрразведки - похоже на "цепную реакцию", констатирует народный депутат VI-го созыва ВР Кирилл Куликов.
    Пресс-конференция, посвященная первому году работы полиции. Кирилл Куликов
    Кирилл Куликов: последние события доказывают, что в стране - анархия
    12:20 15.03.2017
    1373"Шоу Парасюк": преступление и наказание
    Непростым для власти оказался вторник, 14 марта. Правоохранителям пришлось отбивать удары активистов сразу на двух фронтах — в Киеве и на востоке.
    Кирилл Куликов
    Куликов: рядовые сотрудники Интерпола не решают вопрос розыска людей
    12:40 29.10.2016
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    По словам экс-руководителя украинского бюро Интерпола, "с точки зрения того, что Интерпол может обратно возвращать документы и писать на них "целесообразно" или "не целесообразно" – это новелла".
    Кирилл Куликов. Архивное фото
    "Достижения" Деканоидзе мы еще долго будем расхлебывать - Куликов
    12:25 22.10.2016
    2150Взрыв в здании полиции в Ровно
    Глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе заявила, что правоохранительная система постоянно очищается, и похвасталась результатами работы управления внутренней безопасности. По ее данным, 900 сотрудников МВД попали под уголовную ответственность.
    Кирилл Куликов
    Куликов: основа оргпреступности в Украине - сама правоохранительная система
    08:38 08.05.2015
    1710Криминализация украинского общества.
    Долго ли еще по улицам будут разгуливать вооруженные преступники? Этот вопрос волнует многих граждан, кроме Министерства внутренних дел, считает Кирилл Куликов.
    Виктор Янукович
    Россия обязана выдать Януковича Интерполу - Куликов
    13:14 14.01.2015
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    Интерпол не будет искать Виктора Януковича по подозрению в злоупотреблении властью и причастности к массовым убийствам.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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