Взрыв автомобиля в столице Украины и гибель руководителя спецназа ГУР, а ранее в Мариуполе подрыв начальника управления контрразведки - похоже на "цепную реакцию", констатирует народный депутат VI-го созыва ВР Кирилл Куликов.
Глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе заявила, что правоохранительная система постоянно очищается, и похвасталась результатами работы управления внутренней безопасности. По ее данным, 900 сотрудников МВД попали под уголовную ответственность.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".